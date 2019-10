प्लास्टिक कचरे से बने सबसे बड़े चरखे का स्मृति ईरानी ने किया लोकार्पण

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर नोएडा में प्लास्टिक कचरे से तैयार सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा, नोएडा के विधायक पंकज शर्मा और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने 1650 किलोग्राम वजनी चरखे का लोकार्पण किया। महामाया फ्लाईओवर के पास सेक्टर-94 में चरखे को लगाया गया है ।

अधिकारियों के मुताबिक चरखे का आकार, 14 फुट गुणा 20 फुट गुणा 8 फुट है। चरखा बनाने में करीब 1,250 किलोग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। नोएडा प्राधिकरण की प्रशंसा करते हुए ईरानी ने कहा कि चरखा न केवल निर्माण और सौंदर्यीकरण का प्रतिनिधि है, बल्कि प्लास्टिक-मुक्त अभियान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रतिनिधित्व करता है।

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि 'इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स ने चरखे को देश में अपशिष्ट प्लास्टिक से बने सबसे बड़े चरखे के तौर पर चिन्हित किया है । महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सेक्टर 39 में एक पिंक टॉयलेट का भी उद्घाटन किया और कचरा जमा करने वाले 15 वाहनों को रवाना किया।

Union Minister Smriti Irani inaugurated a 'charkha' (spinning wheel) made of used plastic waste, in Noida on the eve of Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary. #GandhiAt150 pic.twitter.com/X62GpGJlG6