हर खतरे को गंभीर मानता है ईरान : रक्षा मंत्री
तेहरान के रक्षा मंत्री सैयद माजिद इब्न अल-रेजा ने कहा कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इसे अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने का अवसर मानता है। उनकी टिप्पणी हाल की मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध की चर्चाओं के संदर्भ में आई है, लेकिन ईरान इन्हें हल्के में नहीं लेगा।
तेहरान, एजेंसी। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद इब्न अल-रेजा ने कहा कि तेहरान अपने विरोधियों की ओर से मिलने वाली हर धमकी को गंभीर मानता है। उसे अपनी सैन्य तैयारी और प्रतिरोधक क्षमता (डिटरेंस) मजबूत करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगा। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'आईएसएनए' के अनुसार इब्न अल-रेजा ने यह बात एक्स पर एक पोस्ट में कही। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ईरान के विरोधियों की ओर से दिए गए बयान मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ईरान उन्हें हल्के में नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि दुश्मन के हालिया बयान मनोवैज्ञानिक अभियानों और सूचना युद्ध के दायरे में दिए गए हैं, लेकिन हमारी नजर में हर धमकी वास्तविक और गंभीर है।
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