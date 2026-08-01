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अमेरिका के सात राज्यों के जल आपूर्ति सिस्टम पर साइबर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- ईरान से जुड़े हैकरों की भूमिका की जांच वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के

अमेरिका के सात राज्यों के जल आपूर्ति सिस्टम पर साइबर हमला

- ईरान से जुड़े हैकरों की भूमिका की जांच वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के सात राज्यों में पेयजल और अपशिष्ट जल (वेस्टवॉटर) प्रणालियों पर साइबर हमले के बाद कई जल संयंत्रों की तकनीकी सेवाएं बाधित हो गई हैं। इसके चलते प्रभावित इकाइयों को मैनुअल तरीके से संचालन करना पड़ा। अमेरिकी संघीय और राज्य एजेंसियां हमले के पीछे ईरान से जुड़े हैकरों की संभावित भूमिका की जांच कर रही हैं। सीबीएस न्यूज के अनुसार जांच से जुड़े अधिकारियों और सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस साइबर हमले के पीछे ईरान समर्थित हैकर हैं।

हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों ने यह भी आशंका जताई कि हमलावरों ने जानबूझकर ईरानी साइबर समूहों जैसी कार्यप्रणाली अपनाई हो सकती है, ताकि अमेरिका-ईरान के मौजूदा तनाव के बीच राजनीतिक भ्रम पैदा किया जा सके। एफबीआई ने पुष्टि की है कि ऐसे साइबर हमलों की घटनाएं कम से कम सात राज्यों में सामने आई हैं, लेकिन प्रभावित राज्यों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। हालांकि, सीबीएस न्यूज के मुताबिक अकेले मिनेसोटा में 30 से अधिक सामुदायिक जल आपूर्ति प्रणालियां इस साइबर हमले का निशाना बनीं।

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