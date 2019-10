मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिर्ची का साथी हुमायूं मर्चेंट ईडी की हिरासत में

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि इकबाल मिर्ची के रियल एस्टेट कारोबार को संभालने वाले हुमायूं मर्चेंट को उसने गिरफ्तार किया है। उसे 24 अक्टूबर तक हिरासत में रखा जाएगा। मिर्ची पाकिस्तान में छिपे बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर का करीबी सहयोगी था। ईडी ने एक हफ्ते पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता प्रफुल्ल पटेल और मृत इकबाल मिर्ची के बीच सौदे का खुलासा भी किया था।

ईडी के वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि मर्चेंट को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 (मनी लॉन्ड्रिंग) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। उसे बाद में मुंबई की एक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्र ने कहा कि मर्चेंट की गिरफ्तारी कई संपत्ति के सौदों के बाद की गई, जिसमें वह भी शामिल है, जिनसे पटेल का संबंध है। मिर्ची और उसके परिवार के सदस्यों की तरफ से इस बाबत जानकारी मिली थी।

Mumbai: Humayun Merchant (in chequered shirt), was produced at a Special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) Court, in a case related to underworld don Iqbal Mirchi.The court sent him to ED custody till 24th October.He was arrested by a team of Enforcement Directorate today pic.twitter.com/sGchGV4SXL