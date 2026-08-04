प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों ने समझी काशी की पुलिसिंग
प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों ने जाना काशी में पुलिसिंग फोटो- सीपी -
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को 2025 बैच के 21 प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों से कैंप कार्यालय पर मुलाकात की। व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर उत्कृष्ट पुलिसिंग, नेतृत्व क्षमता, जनसरोकार एवं निष्पक्ष कानून-व्यवस्था के संबंध में मार्गदर्शन दिया।
प्रशिक्षुओं की जानकारी
प्रशिक्षुओं ने काशी में पुलिसिंग, भीड़ प्रबंधन, पर्यटकों की सुरक्षा आदि की जानकारी ली। प्रशिक्षण के तहत 17 पुरुष और चार महिला प्रशिक्षु अधिकारी पहुंची हैं। कैंप कार्यालय पर पुलिस आयुक्त ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि एक सफल पुलिस अधिकारी की पहचान केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी संवेदनशीलता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा एवं जनविश्वास अर्जित करने की क्षमता ही उसे उत्कृष्ट बनाती है।
आधुनिक पुलिसिंग प्रणाली
उन्होंने कमिश्नरेट वाराणसी की प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रणाली एवं आधुनिक पुलिसिंग मॉडल का परिचय दिया। यहां यातायात प्रबंधन, डायल-112, जल पुलिस, पर्यटक पुलिस, तकनीकी रूप से सशक्त एसओजी, सर्विलांस टीम, ड्रोन एवं एंटी-ड्रोन प्रणाली, आधुनिक सीसीटीवी कंट्रोल रूम तथा वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। जनसेवा का सर्वोच्च माध्यम बताते हुए कहा कि हर अधिकारी जनता के प्रति सहज, सुलभ, संवेदनशील एवं उत्तरदायी व्यवहार अपनाए। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सशक्त पैरवी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया।
उपस्थिति
इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा, अपर पुलिस आयुक्त अपराध आलोक प्रियदर्शी, डीसीपी काशी गौरव बंसवाल, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, डीसीपी गोमती जोन नीतू, डीसीपी यातायात अनिल कुमार यादव उपस्थित रहे।
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