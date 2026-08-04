Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उपमहानिरीक्षक कारागार ने किया जिला कारागार का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

उपमहानिरीक्षक कारागार ने किया जिला कारागार का निरीक्षणउपमहानिरीक्षक कारागार ने किया जिला कारागार का निरीक्षणउपमहानिरीक्षक कारागार ने किया जिला कारागार

उपमहानिरीक्षक कारागार ने किया जिला कारागार का निरीक्षण

सलखन, हिंदुस्तान संवाद। उप महानिरीक्षक कारागार, वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी आईपीएस राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। करीब सवा दो घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, भोजन की गुणवत्ता तथा बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान उप महानिरीक्षक ने महिला बैरक, पाकशाला, चिकित्सालय, किशोर एवं पुरुष बैरकों का भी जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए फेंसिंग वायर तथा निर्माणाधीन उच्च सुरक्षा बैरक के कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अधिकारियों ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।

जेल अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र ने जेल से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं, समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों से उप महानिरीक्षक को अवगत कराया। निरीक्षण निर्धारित समय में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उप महानिरीक्षक ने कारागार की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। निरीक्षण के समय जेल चिकित्साधिकारी डॉ. कुमार गौरव, जेलर अरविंद कुमार सिन्हा, उप जेलर शशांक पटेल, उप जेलर गौरव कुमार, उप जेलर गरिमा कुमारी आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Varanasi Sonbhadra News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।