ट्रेनी आईपीएस अफसरों ने डीजीपी से की मुलाकात
लखनऊ में 2025 बैच के 19 आईपीएस प्रशिक्षार्थियों ने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से मुलाकात की। डीजीपी ने कैडेटों से उनकी शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के अलावा, भूटान और नेपाल से भी प्रशिक्षु शामिल हुए। डीजीपी ने संवाद और संवेदनशीलता की重要ता पर जोर दिया।
लखनऊ। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 2025 बैच के 19 प्रशिणार्थी अधिकारियों ने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने परिचय देते हुए सभी कैडेटों से उनके शैक्षणिक, व्यवसायिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली। इसमें विभिन्न राज्यों व कैडरों के प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से 2-2, तमिलनाडु, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, त्रिपुरा, ओडिशा तथा केंद्र शासित राज्य कैडर से एक-एक अधिकारी शामिल थे। इसे अलावा भूटान व नेपाल से एक-एक प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हुए। डीजीपी ने कहा कि संवाद, धैर्य, प्रबंधन, संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। कानून के दायरे में रहकर समाज की भावनाओं को समझते हुए शांति, विश्वास, समन्वय जरूरी है।
यहां पुलिस अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर अजीत प्रताप सिंह ने डीजीपी को स्मृति चिह्न भेंट किया। इस दौरान आईजी केएस इमैन्युअल, डीआईजी प्रशिक्षण देवरंजन वर्मा आदि मौजूद थे।
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