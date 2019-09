INX Media Case: चिदंबरम ने CBI दावे को नकारा, निजी फायदे के लिए नहीं किया FM पद का इस्तेमाल

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को सीबीआई के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने उनपर वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करने का आरोप लगाया था। उनकी जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के जवाब पर प्रत्युत्तर देते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस पहले से ही जारी है और यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि उनके भागने की आशंका है और वह कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर सकते हैं।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को कहा था कि यह ''आर्थिक अपराधों का सबसे बड़ा मामला है और वित्तीय गबन और उच्च सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग के कारण उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए।" न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने आगे की सुनवाई दिन में करेंगे।

