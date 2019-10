INX Media Case: पी चिदंबरम को झटका, कोर्ट ने 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा

आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के नेता और पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया है कि जिसमें एजेंसी ने एक और दिन की रिमांड मांगी थी। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने पी चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक के लिए ईडी के हिरासत में भेजा था।

INX media case: Congress leader P. Chidambaram sent to judicial custody till 13th November. Court has also rejected Enforcement Directorate's (ED) application, seeking Chidambaram's remand for one more day. (file pic) pic.twitter.com/2YvVMpCfkZ