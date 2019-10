INX मीडिया केस: चिदंबरम पर कसा और शिकंजा, CBI ने दायर की चार्जशीट

आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर शिकंजा और कस गया है। सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और पीटर मुखर्जी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दायर की है।

INX media case: Senior Congress leader P Chidambaram, his son Karti Chidambaram, former media baron Peter Mukerjea among those named in CBI chargesheet https://t.co/pd07MXK3zQ