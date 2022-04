सेना मजबूत होगी तो शेयर मार्केट की गिरावट भी झेल लेगा देश, बोझ नहीं आर्मी पर निवेश: नरवणे

सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे का बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और पिछले कई महीनों से भारत व चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध बराबर बना हुआ है।

पीटीआई,नई दिल्ली Ashutosh Ray Thu, 14 Apr 2022 06:42 PM

