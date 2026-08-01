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रवि यादव एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर में दूल्हा आजाद बिंद की हत्या के मामले में इनामी बदमाश रवि यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने एसडीएम केराकत को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उन पर भी इनाम घोषित किया गया था।

रवि यादव एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश

जौनपुर, संवाददाता। दूल्हा आजाद बिंद की हत्या के मामले में एक लाख रुपये के इनामी बदमाश रवि यादव के एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जिलाधिकारी ने दिए गए हैं। जांच अधिकारी एसडीएम केराकत को बनाया गया है। उन्होंने इस घटना से जुड़े साक्ष्य एक सप्ताह में देने के लिए कहा है। डीएम ने एक सप्ताह के भीतर जांच कर आख्या मांगी है। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़उर गांव निवासी दूल्हा आजाद बिंद की एक मई 2026 को खेतासराय के मनेछा बादशाही के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में शामिल रहे तीन आरोपियों रवि यादव, प्रदीप बिंद और भोले राजभर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

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पुलिस तीनों की तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के लिए तीनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। प्रदीप और भोले को तो पुलिस नहीं पकड़ सकी, लेकिन रवि यादव निवासी सोंधी थाना खेतासराय को 25 मई की रात करीब एक बजे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हालांकि उसके बाद प्रदीप और भोले ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसी मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट केराकत ने बताया कि एक सप्ताह के अन्दर तहसील केराकत, जौनपुर में स्थित तहसील उप जिलाधिकारी केराकत न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। साक्ष्य देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा।

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