नरकटियागंज में छह सौ प्रति बोरा बिक रही यूरिया
नरकटियागंज में यूरिया की कालाबाजारी का मामला गंभीर हो गया है। बीएओ ने एक खाद दुकान की जांच की, जहाँ यूरिया 600 रुपये प्रति बैग बेची जा रही थी। किसानों की शिकायत पर जांच हुई और अनियमितताएं पाई गईं। जांच रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी को भेजी जाएगी।
नरकटियागंज, हमारे संवाददाता। नरकटियागंज एवं आसपास के क्षेत्रों में यूरिया की कालाबाजारी का मामला अब जांच में भी सही साबित होने लगा है। पकड़ी ढाला स्थित एक खाद दुकान की जांच में निर्धारित दर से कहीं अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने की शिकायत सही पाई गई है। गुरुवार को बीएओ रोहित गौतम ने नोडल कृषि समन्वयक श्रीकांत ठाकुर के साथ मेसर्स राधेश्याम खाद भंडार की जांच की। बीएओ ने बताया कि शिकारपुर, महेशपुर और नुनिया टोला के किसान विनय कुमार, मुन्ना खा,जंगबहादुर हाजरा,रोहित साह आदि ने डीएओ समेत कृषि विभाग के अधिकारियों को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उक्त दुकान पर यूरिया 600 रुपये प्रति बैग बेची जा रही है।
किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिक कीमत का विरोध करने पर दुकानदार दुर्व्यवहार करता है और बिना खाद दिए दुकान से भगा देता है।जांच के दौरान दुकान में अनियमितताएं मिलीं और किसानों की शिकायतें सही पाई गईं। बीएओ ने कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे जिला कृषि पदाधिकारी को भेजा जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। नरकटियागंज, गौनाहा और आसपास के बाजारों में यूरिया 530 से 600 रुपये प्रति बोरा तक बेची जा रही है।
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