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सजिश के खुलासे के लिए अब साइबर सेल से होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर देहात में एक मेडिकल कालेज के पूर्व प्राचार्य और एक डॉक्टर की नोटों की गड्डियों के साथ फोटो वायरल हुआ था। इस प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्राचार्य को सौंप दी। मामला अब साइबर सेल को सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है।

सजिश के खुलासे के लिए अब साइबर सेल से होगी जांच

कानपुर देहात, संवाददाता। मेडिकल कालेज में पूर्व प्राचार्य व एक डॉक्टर की नोटों की गड्डियों सहित फोटो वायरल होने के मामले में जांच कर रही तीन सदस्यीय समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट प्राचार्य को उपलब्ध करा दी। हालांकि अभी सीसीटीवी के डीबीआर की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। जानकार सूत्रों की मानें तो प्रकरण की जांच में सुनियोजित साजिश के संकेत मिले हैं। इसके चलते मेडिकल कालेज प्रशासन ने मामले की जांच साइबर सेल से कराने की तैयारी की है। स्वशाषी मेडिकल कालेज अकबरपुर के पूर्व प्राचार्य डॉ. हरप्रीत व डॉ. विमल की नोटों की गड्डियों के साथ फोटो वायरल होने के मामले में ट्रेजरी अफसर व दो डॉक्टरों सहित तीन सदस्यीय समिति को जांच सौंपी गई थी।

मामले में बुधवार को समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट प्राचार्य को सौंप दी। हालांकि डॉ. भावना का स्वास्थ्य खराब होने से उनके अवकाश पर होने के कारण सीसीटीवी के डीबीआर की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है। जानकार सूत्रों की मानें तो प्रकरण की जांच में सनियोजित साजिश के संकेत मिले हैं। इसके चलते मेडिकल कालेज प्रशासन ने अब पूरे मामले की साइबर सेल से जांच कराने के लिए शासन स्तर पर पहल करने की कवायद शुरू की है। मेडिकल कालेज के प्राचार्य अंबरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि तीन सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट मिल गई है। सीसीटीवी के डीबीआर से फुटेज हासिल करने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि मामले में साजिश की तह में जाने के लिए साइबर सेल से जांच कराने के लिए शासन स्तर पर पहल करने का भी फैसला किया गया है।

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