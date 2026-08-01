जिला परिषद अध्यक्ष पर लगे आरोपों की होगी जांच, डीएम ने चार सदस्यीय समिति गठित की

छपरा के जिला परिषद की अध्यक्ष जयमित्रा देवी और उनके पति अमरनाथ राय पर आरोप लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने इन आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

छपरा, एक संवाददाता। सारण जिला परिषद की अध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए जिला प्रशासन ने चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर आरोपों की जांच कर स्पष्ट टिप्पणी के साथ तथ्यात्मक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

जांच समिति का गठन जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका संख्या-5797/2026 (राजकिशोर राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में 1 मई 2026 को पारित आदेश में न्यायालय ने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर जिला पदाधिकारी सारण के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। जिला पदाधिकारी उस अभ्यावेदन पर विधि के अनुरूप विचार करते हुए तीन माह के भीतर निर्णय लें और उसके परिणाम की सूचना तत्काल याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराएं।

आरोपों की जांच उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता राजकिशोर राय ने नया अभ्यावेदन दाखिल कर जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच कराने की मांग की। जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि अभ्यावेदन पर निर्णय लेने से पहले आरोपों की जांच कराना आवश्यक है।इसी को ध्यान में रखते हुए चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है। समिति में वरीय कोषागार पदाधिकारी सारण को अध्यक्ष बनाया गया है। सहायक कोषागार पदाधिकारी, सारण, उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण को सदस्य और कार्यपालक अभियंता मनरेगा को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जांच समिति को निर्देश दिया गया है कि राजकिशोर राय द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की बिंदुवार जांच कर तथ्यों के आधार पर स्पष्ट मंतव्य सहित अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं।

जिला परिषद अध्यक्ष पर करोड़ों रुपये की अनियमितता का लगाया गया है आरोप सारण जिला परिषद की अध्यक्ष जयमित्रा देवी व उनके पति अमरनाथ राय पर जिला परिषद की संपत्तियों की बिक्री, योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व वसूली और विकास योजनाओं में व्यापक अनियमितता व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर परिवादी राजकिशोर राय ने जिला प्रशासन को विस्तृत शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

अन्य आरोप और शिकायतें शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2022 में जिला परिषद परिसर से छह फलदार पेड़, पुराना रोलर, ट्रैक्टर, डाला और जीप को बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए बेच दिया गया। साथ ही जिला परिषद की दुकानों और हाट-बाजारों से प्रतिदिन अवैध वसूली किए जाने और कई हाट-बाजारों की नियमानुसार निविदा नहीं कराने का भी आरोप लगाया गया है। परिवाद में यह भी कहा गया है कि जिला परिषद की जमीन और दुकानों की लीज कथित रूप से रिश्वत लेकर मनचाहे लोगों को दी गई।

वहीं वर्ष 2022-23 की योजनाओं में नहर, पईन उड़ाही और सफाई कार्यों के दौरान रॉयल्टी के नाम पर कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि विभाग द्वारा राशि लौटाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक संबंधित एजेंसियों या पार्षदों को पैसा वापस नहीं किया गया।

शिकायत में विकास योजनाओं के चयन में पक्षपात का भी आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि कुछ जिला परिषद क्षेत्रों में बड़ी संख्या में योजनाएं दी गईं, जबकि कई क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। योजना चयन और क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई और जिला परिषद क्षेत्र संख्या-38 (गढ़खा भाग-2) में अध्यक्ष के पति के प्रभाव में योजनाएं कराए जाने का आरोप लगाया गया है।

परिवादी ने यह भी आरोप लगाया है कि गड़खा भाग-2 में पीसीसी सड़क, ईंटकरण, मिट्टीकरण, छठ घाट, पईन सफाई, शौचालय और नाला निर्माण सहित कई कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं कराए गए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाने पर संबंधित लोगों द्वारा गाली-गलौज और मारपीट की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक गड़खा भाग-2 में संचालित सभी योजनाओं की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की है।