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50 घंटे बाद भी रेलवे ट्रैक पर पाइप रखने वाले का सुराग नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर रखे गए लोहे के पाइप के मामले की जांच में 50 घंटे बाद भी आरपीएफ को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। आरपीएफ टीम ने इरादतगंज और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन संदिग्ध तक पहुँचने में सफल नहीं हो पाए हैं।

50 घंटे बाद भी रेलवे ट्रैक पर पाइप रखने वाले का सुराग नहीं

प्रयागराज, संवाददादात। मुंबई से वाराणसी जा रही 12167 एलटीटी-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामने रेलवे ट्रैक पर लोहे का पाइप रखे जाने के मामले में घटना के 50 घंटे बाद भी आरपीएफ को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। गुरुवार को आरपीएफ की टीमों ने इरादतगंज, लिंक जंक्शन और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में लगे फैक्टरियों, प्रतिष्ठानों व सड़क किनारे के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि कोई व्यक्ति पाइप लेकर रेलवे ट्रैक की ओर जाता हुआ दिखाई देता है या नहीं, लेकिन अब तक ऐसा कोई स्पष्ट फुटेज नहीं मिला है।आरपीएफ को आशंका है कि ट्रैक पर रखा गया पाइप दांदूपुर क्षेत्र के एक टीन शेड से लाया गया था।

संदिग्ध की पहचान के लिए लगातार फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। आरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

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