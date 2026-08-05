जांच अभी तक पूरी नहीं, तीनों फर्मो के लाइसेंस कर दिए बहाल

मक्का की रैक लेकर चल रही जांच प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी। इससे पहले उन तीनों लाइसेंसों को बहाल कर दिया। जिन पर टैक्स चोरी के आरोप थे। इन्हीं आरोपों के चलते इन लाइसेंसों को पूरे प्रदेश में बैन कराने के लिए पत्र भी लिखा गया था। जिस मंडी में गोलमाल किया गया उसी मंडी ने इन फर्मों को हरी झंडी दे दी गई। गल्ला मंडी में मक्का की रैक को बिना टैक्स ले जाने का मामला प्रकाश में आया था। इसमें टैक्स चोरी की बात सामने आई थी। इस मामले की डीएम अरविंद ने एडीएम प्रशासन संगमलाल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। अभी तक इस मामले की जांच रिपोर्ट नहीं आ सकी है। जांच करने वाली टीम ने रेलवे से भी कुछ दस्तावेज और सूचना मांगी गई है। इन सभी की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। ऐसे में यह जांच रिपोर्ट अधर में ही लटकी हुई है। बड़ा टैक्स चोरी का मामला सामने आने पर मक्का की रैग ले जाने जाने वाली तीनों फर्मों के नाम प्रकाश में आए थे। इन तीनों फर्मो पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए थे। किसी भी प्रकार के लेन देन पर रोक लगा दी गई थी। इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए इन तीनों फर्मो के लाइसेंस पूरी प्रदेश में निलंबित करने के लिए पत्र भी लिया गया था। जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले तीनों लाइसेंसों को बहाल कर दिया। यह फर्में में फिर से काम करने लगी। इसमें मां शारदा ट्रेडिंग, विवेक एंटरप्राइजेज और श्यामजी ट्रेडर्स के नाम शामिल थे। टैक्स चोरी का मामला प्रकाश में आने के बाद 17 जुलाई को प्रदेश भर में कार्रवाई किए जाने के लिए पत्र लिखकर कार्रवाई की बात सामने आईं थी। मंडी का बिना गेटपास लिए इन फर्मो की ओर से रैक लोड करने का आरोप था.