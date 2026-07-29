डिमना लेक जाने से पहले पीजी छात्रावास गए थे जूनियर डॉक्टर
एमजीएम मेडिकल कॉलेज मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि तीन जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी के ड्रेसिंग रूम के पास गए, लेकिन फिर PG छात्रावास चले गए। वहां से वे डिमना लेक की ओर निकले। प्राचार्य ने विभागाध्यक्षों से छात्रों को अनुशासित बनाए रखने को कहा है।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामले की जांच में नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस ने जांच में पाया है कि तीन जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी के ड्रेसिंग रूम के पास गए थे। उसके बाद वे अपने यूजी छात्रावास में नहीं गए, बल्कि पीजी छात्रावास गए और वहीं से कॉलेज परिसर से बाहर निकले। वहां से वे डिमना लेक की ओर चले गए। अब सवाल उठने लगा है कि जब ये तीनों जूनियर डॉक्टर यूजी छात्रावास में रहते थे तो पीजी छात्रावास में क्यों गए और उनके साथ वहां कौन था। विभागाध्यक्षों को अनुशासन बनाए रखने के निर्देशइधर, प्राचार्य डॉ. संजय कुमार ने मंगलवार को विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की।
बैठक में कहा गया कि वे छात्रों को अनुशासन में रखें, चाहे वे यूजी के हों या पीजी के। कुछ विभागाध्यक्षों ने सवाल उठाया कि ये छात्र इतने भी छोटे नहीं हैं कि उन पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके। बावजूद इसके प्राचार्य ने कहा कि जहां तक हो सके उन्हें नियंत्रित रखा जाए। प्राचार्य ने अपर मुख्य सचिव को भी इससे जुड़ी सभी जानकारी दे दी है।
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