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मां विंध्यवासिनी विवि से सम्बद्ध लॉ कॉलेजों के मानकों की होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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-बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर विवि ने उठाया कदम,5- सीखड़ में किसानों का प्रदर्शन 5- सीखड़ में किसानों का प्रदर्शन 5- सीखड़ में किसानों का प्रदर

मां विंध्यवासिनी विवि से सम्बद्ध लॉ कॉलेजों के मानकों की होगी जांच

मिर्जापुर,संवाददाता। मां विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एलएलबी पाठ्यक्क्रम संचालित करने वाले लॉ कॉलेजों की जांच की जाएगी। लॉ कालेजों की जांच बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश पर किया जाएगा। विधि महाविद्यालयों की जांच के लिए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो.शोभा गोड ने विवि के कुल सचिव रामनरायन को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया।

जांच का दायरा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद के लॉ कॉलेजों की जांच का दायित्व मां विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय को सौंपा है। जांच के दायरे में कालेज के क्लास से लेकर छात्र-शिक्षक अनुपात,बार काउंसिल की गाइडलाइन का पालन कॉलेज कर रहे है या नहीं इसकी गंभीरता पूर्वक जांच की जाएगी। जांच के बाद नोडल अधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सौंपेगा।

संभव कार्रवाई

नोडल अधिकारी एवं विवि के कुल सचिव रामनरायन ने बताया कि जांच में यदि कोई कॉलेज मानकों के विपरीत पाया गया तो उसके विरूद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने बतायाकि इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया गया था, जिसमें लॉ कॉलेजों की ओर से मानकों के पालन न करने की बात कही गई थी। जिस पर कोर्ट की ओर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉलेजों की जांच कराने का आदिश दिया गया था।

सभी विश्वविद्यालयों को पत्र

बार काउंसिल की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा गया है। विवि से संबद्ध लॉ कालेजों की जांच के आदेश दिया गया है।

सामान्य प्रश्न

इस जांच का दायित्व किसने सौंपा है?
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद के लॉ कॉलेजों की जांच का दायित्व मां विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय को सौंपा है।
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