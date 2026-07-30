चोरी के आरोपी की गिरने से मौत मामले में पुलिस ने की जांच

नवगछिया, निज संवाददाता। नवगछिया और कटिहार रेलवे स्टेशन के बीच नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से गोवा ले जा रहे चोरी के अभियुक्त की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत के मामले की रेल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर कोंकण रेलवे के अधिकारी ने आरपीएफ इंस्पेक्टर नवगछिया से विस्तार से जानकारी ली है। कटिहार जिला के बरारी थाना में मिले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है। क्या है पूरा मामला गोवा के कोलभेल थाना अंतर्गत कांड संख्या 38/26 के तहत आरोपी छोटू कुमार साह को गिरफ्तार करने के लिए कोलभेल थाना के एसआई सन्नी कनरेकर एवं उसके अन्य चार सिपाही आए हुए थे।

कटिहार जिला के अमदाबाद थाना में लिखित सूचना देकर उसके घर से अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से ले जाने लगे। इसी दौरान वह शौच की बात कहकर ट्रेन से कूद गया। जिससे कटिहार और काढ़ागोला रेलवे स्टेशन के बीच उसकी मौत हो गई। परिजनों के द्वारा इस घटना को लेकर गोवा पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतक के पास से समन का कागज बरामद हुआ है। आरपीएफ की ओर से लोकल पुलिस के द्वारा मामला जांच करने की बात बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कटिहार एसआरपी के द्वारा भी पूरे मामले की जांच की बात सामने आ रही है। ऐसे जीआरपी पुलिस के द्वारा बताया गया कि घटना की सूचना के बाद आरपीएफ एवं जीआरपी के द्वारा काढागोला रेलवे स्टेशन से लेकर सेमापुर के बीच में कई जगह पर उसे रात में खोजा गया, लेकिन उसका पता नहीं चला। रेल कंट्रोल की सूचना के बाद आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस के द्वारा रात से ही उसकी खोज की जा रही है।