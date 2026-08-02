जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंची सहायक आयुक्त की टीम, जांच की
पीलीभीत के बीसलपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने शिक्षकों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। जांच के लिए उप्र जवाहर नवोदय विद्यालय के सहायक आयुक्त और शाहजहांपुर के उप प्राचार्य ने विद्यालय का दौरा किया। छात्रों के बयान दर्ज किए गए और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।
पीलीभीत। बीसलपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में बीते दिनों हुए हंगामा और छात्रों की नाराजगी के घटनाक्रम के बाद शनिवार टीम ने पहुंच कर जांच की। टीम में उप्र जवाहर नवोदय विद्यालय के सहायक आयुक्त डा. बीके सिंह और जवाहर नवोदय विद्यालय शाहजहांपुर के उप प्राचार्य ऋषि पाल ने विद्यालय पहुंचकर गोपनीयता से जानकारियां जुटाई। जांच के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि शिक्षकों की ओर से उन लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। टीम ने छात्रों के बयान दर्ज किए गए। टीम ने छात्रों को आश्वासन दिया कि जांच कराकर उचित कार्यवाही करेंगे।
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