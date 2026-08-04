इमरजेंसी स्टाफ से अभद्रता के मामले में जांच रिपोर्ट आने का इंतजार
बीती 24 जुलाई को एक चिकित्सक अभिषेक कोहली पर नर्सिंग स्टाफ ने अभद्रता एवं बदतमीजी का आरोप लगाया था। मामले की जांच के लिए सीएमएस ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बीती 24 जुलाई को मेडिकल कालेज इमरजेंसी में मध्यरात्रि के बाद ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अभिषेक कोहली ने ऑन ड्यूटी नर्सिग स्टाफ ने अभद्रता एवं बदतमीजी का आरोप लगा था। प्रकरण संज्ञान में आने पर सीएमएस डा. एस चंद्रा ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। अभी तक कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट नहीं दी है। सीएमएस ने 26 अगस्त को प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसमें परामर्शदाता डा. अनंत व्यास अध्यक्ष, मैट्रर्न सुमन पाथरे एवं सिस्टर मीना कुमारी को सदस्य बनाया गया। जांच कमेटी ने प्रकरण की जांच कर पांच दिन में आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया।
इससे मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके बाद भी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। सीएमएस ने बताया कि मामले में संबंधित स्टाफ ने अपना पक्ष रखा है। दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने के लिए बुलाया गया है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद प्रकरण में कार्रवाई की जा सकेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें