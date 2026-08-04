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इमरजेंसी स्टाफ से अभद्रता के मामले में जांच रिपोर्ट आने का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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बीती 24 जुलाई को एक चिकित्सक अभिषेक कोहली पर नर्सिंग स्टाफ ने अभद्रता एवं बदतमीजी का आरोप लगाया था। मामले की जांच के लिए सीएमएस ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इमरजेंसी स्टाफ से अभद्रता के मामले में जांच रिपोर्ट आने का इंतजार

बीती 24 जुलाई को मेडिकल कालेज इमरजेंसी में मध्यरात्रि के बाद ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अभिषेक कोहली ने ऑन ड्यूटी नर्सिग स्टाफ ने अभद्रता एवं बदतमीजी का आरोप लगा था। प्रकरण संज्ञान में आने पर सीएमएस डा. एस चंद्रा ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। अभी तक कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट नहीं दी है। सीएमएस ने 26 अगस्त को प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसमें परामर्शदाता डा. अनंत व्यास अध्यक्ष, मैट्रर्न सुमन पाथरे एवं सिस्टर मीना कुमारी को सदस्य बनाया गया। जांच कमेटी ने प्रकरण की जांच कर पांच दिन में आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया।

इससे मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके बाद भी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। सीएमएस ने बताया कि मामले में संबंधित स्टाफ ने अपना पक्ष रखा है। दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने के लिए बुलाया गया है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद प्रकरण में कार्रवाई की जा सकेगी।

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