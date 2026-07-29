समाज कल्याण उप निदेशक के खिलाफ जांच शुरू
संयुक्त निदेशक ने शिकायतकर्ता से आरोपों के संबंध में शपथपत्र मांगा लखनऊ। विशेष संवाददाता समाज
संयुक्त निदेशक ने शिकायतकर्ता से आरोपों के संबंध में शपथपत्र मांगा लखनऊ। विशेष संवाददाता
जांच की शुरुआत
समाज कल्याण निदेशालय में तैनात उप निदेशक अमरजीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों में की गई शिकायत की जांच शुरू हो गई है। जांच अधिकारी संयुक्त निदेशक अरुण कुमार पांडेय ने शिकायतकर्ता से आरोपों के संबंध में शपथपत्र मांगा है। इस मामले में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने निदेशक को जांच कर रिपोर्ट मांगी थी।
आरोप और शिकायत
उन्नाव निवासी दुर्गाशंकर मिश्र ने उप निदेशक अमरजीत सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए समाज कल्याण मंत्री से शिकायत की थी। दुर्गाशंकर का आरोप है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी पद पर तैनाती के दौरान कई तरह की अनियमितता की गई। आरोप लगाया है कि गोंडा में तैनाती के दौरान कागज पर चल रहे मदरसा शिक्षकों को मानदेय दिया गया। इस मामले भ्रष्टाचार निवारण संगठन थाना गोंडा में 12 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें जांच अधिकारी ने आरोप लगाया है कि 357 मदरसों की जांच में 126 मौके पर नहीं पाए गए।
अन्य गड़बड़ियाँ
इसी तरह कानपुर नगर में तैनाती के दौरान शादी अनुदान में भी गड़बड़ी का आरोप है। दुर्गाशंकर मिश्र की शिकायत पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने निदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में निदेशक ने सयुक्त निदेशक को जांच अधिकारी नामित किया है। जांच अधिकारी ने आरोपों के संबंध में शपथपत्र मांगा है। शिकायतकर्ता ने शपथपत्र के साथ कई तरह के रिकार्ड भी जांच अधिकारी को उपलब्ध करा दिए हैं।
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