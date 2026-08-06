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वंदे भारत में टीआई व पत्नी के वायरल रील पर बोर्ड सख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में, वंदे भारत एक्सप्रेस की पिछली गार्ड बोगी में एक रील बनाने के मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर उपेंद्र यादव और ट्रेन मैनेजर नयन कुमार शर्मा के खिलाफ जांच शुरू की गई है। रेलवे बोर्ड ने दोनों को काम से निलंबित किया है। यह घटना 18 जुलाई को हुई थी और विवादित वीडियो 1 अगस्त को सोशल मीडिया पर साझा किया गया।

वंदे भारत में टीआई व पत्नी के वायरल रील पर बोर्ड सख्त

धनबाद, मुख्य संवाददाता। वंदे भारत एक्सप्रेस की पिछली गार्ड बोगी (ट्रेन मैनेजर बोगी) में पत्नी सरिता यादव के साथ रील बनाने के मामले में फंसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) उपेंद्र यादव और ऑन ड्यूटी ट्रेन मैनेजर की गर्दन फंसती नजर आ रही है। रेलवे बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बुधवार को ट्रेन मैनेजर नयन कुमार शर्मा को मुख्यालय बुलाकर पूछताछ हुई। जांच पूरी होने तक दोनों से काम नहीं लेने का आदेश दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भोजपुरी गाने के साथ वायरल हुई वंदे भारत एक्सप्रेस की तस्वीर 18 जुलाई की है।

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ट्रेन मैनेजर ने जवाब में बताया कि वे बेकसूर हैं। उस दिन टीआई फुट प्लेट के लिए ट्रेन पर सवार हुए थे। उसी दिन ट्रेन पर वीडियो शूट किया गया था। आरोप के अनुसार एक अगस्त को सरिता यादव ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से रील को साझा किया था। तीन अगस्त को ‘एक्स’ के माध्यम से मामले की शिकायत प्रेम भारद्वाज ने रेलवे सेवा से की थी। प्रेम के बारे में बताया जा रहा है कि वे बलिया के रहने वाले हैं और फिलहाल वे यूएई में हैं। सभी पक्षों के स्टेटमेंट के बाद मामले में कार्रवाई तय होगी।

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