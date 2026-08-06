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जच्चा-बच्चा मौत मामले में 24 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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सीएमओ ने जांच के लिए गठित की तीन सदस्यीय जांच टीम मृतक के पति

जच्चा-बच्चा मौत मामले में 24 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं

सीएमओ ने जांच के लिए गठित की तीन सदस्यीय जांच टीम मृतक के पति का दर्ज होगा बयान,रिपोर्ट पर होगी कड़ी कार्रवाई

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जांच की जानकारी

बहराइच,संवाददाता। विशेश्वरगंज कस्बे के सुमन पॉली क्लीनिक में अप्रशिक्षित के गलत सिजेरियन से जच्चा-बच्चा मौत मामले में पुलिस ने तहरीर मिलने के 24 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। आरोपित कार्रवाई से बचने के लिए पॉवर व पहुंच का प्रयोग खुलेआम कर रहा है,जबकि पीड़ित मृतक पत्नी को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों की चौखट नाप रहा है। हालाकि सीएमओ ने मामले में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है,जो गुरुवार को बयान दर्ज करेगी।

मृतिका का परिवार

थाना क्षेत्र के ग्राम बंजरिया की रहने वाली 22 वर्षीय गुड़िया को रविवार की रात कस्बे के सुमन पॉलीक्लीनिक में भर्ती कराया गया था। मृतका के पति सतीश कुमार ने बताया कि रात करीब तीन बजे तेज दर्द होने पर 25 हजार जमा कराकर तत्काल गुड़िया को सिजेरियन के लिए अंदर ले गए। आधे घंटे बाद ही हालत गंभीर का हवाला देकर उसे खुद संचालक अपनी गाड़ी पर लादकर गोंडा जिले में पहुंचाया आया।

पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में पीड़ित ने सोमवार को ही तहरीर दी है,लेकिन पुलिस ने अभी तक जच्चा-बच्चा मौत मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित ने तहरीर दी है,लेकिन अभी तक संपर्क नहीं किया है। जबकि हिंदुस्तान की खबर को डीएम अक्षय त्रिपाठी ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस पर सीएमओ ने डॉ अनुराग वर्मा के नेतृतव में तीन सदस्यी जांच टीम बनाई है,जो मृतक के पति व परिजनों का बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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पंजीकरण की स्थिति

कैंसिल हो सकता है पंजीयन

यह जिला मातृ व शिशु मृत्युदर के मामले में बेहद संवेदनशील है। इनकी सुरक्षा को लेकर लाखों रुपये का बजट हर माह खर्च हो रहा है। ऐसे में लापरवाही में जच्चा-बच्चा की मौत होने के मामले में सुमन पॉली क्लीनिक का पंजीयन रद हो सकता है। इसको लेकर सीएमओ ने जांच टीम को सभी ऑपरेशन व बेहोशी करने वाले चिकित्सकों के बयान दर्ज करने को कहा। संचालक के स्वयं सिजेरियन करने पर स्वास्थ्य विभाग भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

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पुलिस की और जांच

जच्चा-बच्चा मौत मामले में पुलिस हर बिंदु की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

संदीप दुबे, एसएचओ, विशेश्वरगंज

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जच्चा-बच्चा की मौत गंभीर मामला है। एसीएमओ के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी गई है। पीड़ित का बयान संग पूरे बिंदु की जांच कर रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

डॉ संजय कुमार शर्मा,सीएमओ, बहराइच

सामान्य प्रश्न

इस मामला में पुलिस ने अभी तक क्या किया है?
पुलिस ने तहरीर मिलने के 24 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है।
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