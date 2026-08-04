किताबें बेचने व एमडीएम का राशन चोरी की जांच पूरी
0 बीईओ ने जांच रिपोर्ट बीएसए को भेजी 0 तीन दिन पूर्व कबाड़ी को किताबें बेचने व एमडीएम का राशन चोरी का मामला आया था सुर्खियों में राठ, संवाददाता। तीन दि
राठ, संवाददाता। तीन दिन पहले रद्दी के भाव बेची गई पाठ्यक्रम की पुस्तकें और मिड-डे-मील के चावल चोरी के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच की है। उन्होंने जांच रिपोर्ट बीएसए को भेज दी है। शनिवार को गोहांड ब्लॉक क्षेत्र के रावतपुरा गांव के पास सड़क पर मिड-डे-मील के चावल से भरी बोरियां पकड़े जाने के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप था की मिड-डे-मील का चावल बेचने के लिए कार द्वारा ले जाया जा रहा है। जिस पर जांच की गई है और जांच रिपोर्ट बीएसए को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान को दो दिन का समय दिया गया है।
जो भी प्रधान की ओर से लिखित शिकायत मिलेगी। उसके आधार पर जांच की जाएगी।जबकि इटौरा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या माया देवी द्वारा बच्चों के पाठ्यक्रम की पुस्तकें कबाड़ियों को रद्दी के भाव में बेचें जाने के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानाचार्य को फटकारते हुए कबाड़ियों को बेची गई। पुस्तकों को वापस मंगाई और जांच की गई। उन्होंने बताया कि रद्दी में पुरानी परीक्षा की कॉपियां थी जबकि ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह ने एसडीएम से शिकायत की थी। प्रधानाचार्य माया देवी को नोटिस भेजा था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें