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किताबें बेचने व एमडीएम का राशन चोरी की जांच पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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0 बीईओ ने जांच रिपोर्ट बीएसए को भेजी 0 तीन दिन पूर्व कबाड़ी को किताबें बेचने व एमडीएम का राशन चोरी का मामला आया था सुर्खियों में राठ, संवाददाता। तीन दि

किताबें बेचने व एमडीएम का राशन चोरी की जांच पूरी

राठ, संवाददाता। तीन दिन पहले रद्दी के भाव बेची गई पाठ्यक्रम की पुस्तकें और मिड-डे-मील के चावल चोरी के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच की है। उन्होंने जांच रिपोर्ट बीएसए को भेज दी है। शनिवार को गोहांड ब्लॉक क्षेत्र के रावतपुरा गांव के पास सड़क पर मिड-डे-मील के चावल से भरी बोरियां पकड़े जाने के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप था की मिड-डे-मील का चावल बेचने के लिए कार द्वारा ले जाया जा रहा है। जिस पर जांच की गई है और जांच रिपोर्ट बीएसए को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान को दो दिन का समय दिया गया है।

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जो भी प्रधान की ओर से लिखित शिकायत मिलेगी। उसके आधार पर जांच की जाएगी।जबकि इटौरा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या माया देवी द्वारा बच्चों के पाठ्यक्रम की पुस्तकें कबाड़ियों को रद्दी के भाव में बेचें जाने के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानाचार्य को फटकारते हुए कबाड़ियों को बेची गई। पुस्तकों को वापस मंगाई और जांच की गई। उन्होंने बताया कि रद्दी में पुरानी परीक्षा की कॉपियां थी जबकि ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह ने एसडीएम से शिकायत की थी। प्रधानाचार्य माया देवी को नोटिस भेजा था।

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