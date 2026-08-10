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पौधों की खरीद में 10 ब्लाकों के अफसरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता मनरेगा के तहत शासनादेश के खिलाफ पौधे खरीदे जाने की जांच

पौधों की खरीद में 10 ब्लाकों के अफसरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता मनरेगा के तहत शासनादेश के खिलाफ पौधे खरीदे जाने की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। लोकपाल की रिपोर्ट को लेखा परीक्षा अधिकारी ने सही करार दिया है। जिससे ब्लाकों में तैनात पूर्व के अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें बीडीओ से लेकर एपीओ, लेखाधिकारी व डीसी मनरेगा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई शासन के निर्देश पर ही होगी।

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जांच का विवरण

लोकपाल विकास वाष्णेर्य ने 10 ब्लाकों में पौधे खरीदने के प्रकरण की जांच की थी। मनरेगा के तहत मनरेगा के तहत पौधारोपण घोटाले में लोकपाल जांच में नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। कई ग्राम पंचायतों में पौधों की खरीद 80 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से दर्शाई गई, जो बाजार की सामान्य दर से कहीं अधिक पाई गई। पौधों की आपूर्ति दिखाने के लिए एक ही व्यक्ति के परिवार से जुड़ी अलग-अलग एजेंसियों के नाम बिल लगाए गए थे। कागजों में एजेंसियां अलग दिखाई गईं, लेकिन संचालन एक ही परिवार द्वारा किए जाने के संकेत मिले थे। जिले में पर्याप्त संख्या में नर्सरियां होने के बावजूद कई पंचायतों ने फर्रुखाबाद से पौधे खरीद की गई थी। भौतिक सत्यापन में कई स्थानों पर पौधों का अस्तित्व तक नहीं मिला था। लोकपाल की रिपोर्ट का मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेकर जिलाधिकारी को जांच कराने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर लेखा परीक्षा विभाग ने जांच की, जिसमें घोटाले की पुष्टि हुई है। 15 करोड़ की रिकवरी को परीक्षा विभाग ने भी जायजा ठहराया।

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इन ब्लाकों का था मामला

इगलास, अकराबाद, बिजौली, चंडौस, धनीपुर, गंगीरी, गोंडा, जवां, खैर, टप्पल ब्लाक शामिल थे। 15.46 करोड़ रुपये की रिकवरी 10 ब्लाकों को लेकर निकाली गई है। सबसे अधिक खैर में 2.86 करोड़ का घोटाल हुआ है। शेष में एक करोड़ से लेकर डेढ़ करोड़ रुपये की खरीद शामिल है।

मनरेगा पहले भी विवादों में घिरी रही

मनरेगा पहले भी विवादों से घिरी रही है। बिना काम के मेहनताना निकालना। श्रमिकों का कार्ड बनाकर दूसरे श्रमिकों से काम कराने के भी मामले आ चुके हैं। लोकपाल ने ही मनरेगा के कई मामलों में जांच की थी, जिसमें गड़बड़ी मिली थी।

बोले लोकपाल

पौध खरीद को लेकर 10 ब्लाकों के कार्यों की जांच की गई थी, जिसमें 15 करोड़ से अधिक का अनियमित्ता मिली थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर बीडीओ, लेखाधिकारी, एपीओ व तत्कालीन डीसी मनरेगा के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। अब लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार सही साबित हुआ है। मामले में सक्षम अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विकास वाष्णेर्य, लोकपाल

बोले अफसर

लोकपाल की जांच के आधार पर जांच रिपोर्ट डीएम, सीडीओ व डीपीआरओ को भेज दी गई है। जांच में किसी अफसर ने सहयोग नहीं किया और नहीं कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए। रिकवरी समेत अन्य बिन्दु सही पाए गए हैं और रिकवरी होनी चाहिए। राजीव सिन्हा, लेखा परीक्षा अधिकारी

लेखा परीक्षा विभाग की ओर से कुछ दस्तावेज आए हैं, लेकिन अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया है। अध्ययन करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यतेंद्र सिंह, डीपीआरओ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह जांच किसने की?
यह जांच लोकपाल विकास वाष्णेर्य ने की थी।
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