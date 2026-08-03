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डेहरी नगर परिषद के ईओ हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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(पेज तीन)लिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास वैभव ने इस बहुचर्चित मामले की निष्पक्ष, वैज्ञानिक और त्वरित जांच के लिए आठ

डेहरी नगर परिषद के ईओ हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी

सासाराम, नगर संवाददाता। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगा। मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास वैभव ने इस बहुचर्चित मामले की निष्पक्ष, वैज्ञानिक और त्वरित जांच के लिए आठ सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में रोहतास जिले के तीन पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। आईजी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक अगस्त 2026 को औरंगाबाद जिले के बारूण थाना क्षेत्र में डेहरी नगर परिषद के ईओ विमल कुमार की हत्या कर दी गई थी। घटना उस समय हुई, जब वह डेहरी से पटना जा रहे थे।

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