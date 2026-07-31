एसीबी ने शराब घोटाले में अरुणपति त्रिपाठी समेत तीन को किया समन
6 अगस्त को एसीबी कार्यालय में साक्ष्यों के आधार पर होगी पूछताछ, श्यामजी शरण और नेक्सजन के सीईओ अरुण कुमार सिंह को भी मिला समन
रांची, हिंदुस्तान ब्यूरो। राज्य में शराब घोटाले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) रांची ने अपनी जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने 6 अगस्त को राज्य में शराब कारोबार के सलाहकार रहे अरुणपति त्रिपाठी, नक्सजेन के सीईओ अरुण कुमार सिंह और कारोबारी श्यामजी शरण को पूछताछ के लिए तलब किया है। जांच एजेंसी का उद्देश्य साक्ष्यों, बयानों और वित्तीय दस्तावेज का आपस में सत्यापन कर पूरे घटनाक्रम की वास्तविक कड़ियों को जोड़ना है। एसीबी के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जांच की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक तथा वहां के आबकारी विभाग में विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी की पुनः उपस्थिति बेहद अहम मानी जा रही है। अनुसंधान के दौरान मिले नए दस्तावेज, पूर्व के बयानों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर त्रिपाठी से दोबारा मैराथन पूछताछ की जाएगी और उनके विस्तृत बयान दर्ज किए जाएंगे。
नेक्सजन के ठेके व वित्तीय लेन-देन की पड़ताल
नेक्सजेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरुण कुमार सिंह को भी पुनः समन भेजा गया है। एसीबी की टीम अरुण कुमार सिंह से नेक्सजन कंपनी की शराब कारोबार में भूमिका, सरकार या संबंधित निकायों के साथ हुए अनुबंध, वित्तीय लेन-देन और विभिन्न संस्थाओं व रसूखदारों के साथ उसके व्यावसायिक संबंधों की गहन पड़ताल करेगी। आरोपी श्यामजी शरण को एसीबी ने एक बार फिर समन जारी किया है। इससे पूर्व भी शरण को पूछताछ के लिए उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वे तय तिथि पर उपस्थित नहीं हुए थे। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एजेंसी ने उन्हें 6 अगस्त को अनिवार्य रूप से पेश होने का पुनः नोटिस थमाया है। 6 अगस्त को होने वाली पूछताछ का मकसद सिर्फ बयान दर्ज करना नहीं, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य, वित्तीय लेन-देन, डिजिटल सामग्री और बयानों का क्रॉस-वेरिफिकेशन कर सच्चाई तक पहुंचना है। एसीबी की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि ब्यूरो इस पूरे प्रकरण की अत्यंत सावधानीपूर्वक और पूरी गंभीरता से जांच कर रहा है। जांच की प्रत्येक कड़ी को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा रहा है, ताकि कोई भी तथ्य अछूता न रहे। ब्यूरो ने प्रतिबद्धता दोहराई है कि पूरी जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र, तथ्यपरक और साक्ष्य-आधारित होगी।
न्यायालय संबंधी सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAkhilesh Singh
शॉट बॉयो: अखिलेश सिंह बीते 19 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में झारखंड स्टेट ब्यूरो में बतौर विशेष संवाददाता केंद्रीय एजेंसियों- ईडी, सीबीआई, एनआईए के साथ-साथ राज्य में अपराध की खबरों को कवर कर रहे हैं। क्राइम एंड इंवेस्टिगेशन जर्नलिज्म में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ राजनीतिक गतिविधियों पर भी इनकी पैनी नजर रहती है।
परिचए एवं अनुभव: अखिलेश सिंह झारखंड की पत्रकारिता के चर्चित चेहरों में शुमार किए जाते हैं। टीवी मीडिया से साल 2007 में करियर की शुरुआत करने के बाद 2011 में हिन्दुस्तान में अपराध संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान राज्य के चर्चित राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग केस, संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला, कोल स्कैम जैसे चर्चित केस कवर किए। राजनीतिक घटनाक्रमों को प्रभावित करने वाले रांची के जमीन घोटाले समेत अन्य चर्चित कांडों में एजेंसियों से ब्रेकिंग व एक्सक्लूसिव खबरें लगातार दीं, जो काफी प्रभावी व चर्चित रहीं।
करियर का सफर: अखिलेश सिंह ने 2007 में करियर की शुरुआत झारखंड के एक स्थानीय टीवी चैनल से की। बाद में राष्ट्रीय चैनल सीएनईबी के लिए झारखंड स्टेट को कवर किया। इसके बाद 2010 में आईनेक्स्ट अखबार से प्रिंट मीडिया में कदम रखा। नवंबर 2011 में हिन्दुस्तान में बतौर संवाददाता जुड़े। इसके बाद 14 सालों के सफर में अपराध की खबरों पर बारिक नजर रखते हुए विशेष संवाददाता तक का सफर तय किया।
शैक्षणिक पृष्टभूमि: रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करने और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक होने के कारण अखिलेश सिंह की रुचि राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में भी रही। ऐसे में अपराध की रिपोर्टिंग के साथ-साथ हिन्दुस्तान के लिए राजनीतिक बीट पर भी खबरें करते हैं। अपराध व राजनीति की रिपोर्टिंग का कोलाज इन्हे अनूठा बनाता है।
विजन: अखिलेश की रुचि इंवेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में है। घपले - घोटालों को उगाजर करने के साथ ही यह सच के प्रति आग्रही हैं। खबरों को बिना लाग-लपेट उन्हें असल स्वरूप में कवर करते हैं, ताकि पाठक तक खबरों के तथ्यों की सटीक जानकारी पहुंचे।और पढ़ें