तीन छात्रों के साथ पीजी छात्र के छात्र थे या नहीं की हो रही जांच
एमजीएम मेडिकल कॉलेज के दो जूनियर डॉक्टरों की मौत की जांच अब डिजिटल और वैज्ञानिक सबूतों पर केंद्रित है। पीजी छात्रावासों में तीन छात्रों के साथ पीजी के किसी छात्र का होना अभी तक साबित नहीं हुआ है। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज के दो जूनियर डॉक्टरों की मौत के मामले में चल रही जांच अब डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर केंद्रित हो गई है। इसमें अभी तक इस बात का सबूत नहीं मिल पाया है कि पीजी छात्रावासों में छत के पास गए तीनों छात्रों के साथ पीजी का कोई छात्र थे या नहीं। परिवार द्वारा हत्या की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस सीडीआर और घटना के समय मौजूद साथियों और अन्य संदिग्धों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर रिपोर्ट निकाल रही है। वहीं यश से भी यह बात पूछी जा रही है कि उनके साथ पीजी के भी छात्र थे या नहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें