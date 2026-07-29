संयुक्त टीम ने छह फैक्ट्रियों और तीन धर्मकांटा को खंगाला

औंग। क्षेत्र के केमिकल फैक्ट्री से पुरवामीर (कानपुर नगर) में केमिकल अपशिष्ट फेंके जाने के मामले में बुधवार को भी टीम ने जांच की। पर्यावरण विभाग के अफसरों ने क्षेत्र के आधा दर्जन केमिकल फैक्ट्रियों (बंद व चालू) की जांच करते हुए जियो टैगिंग की। टीम अपशिष्ट फेंके जाने के लिए चिंहित डंपिंग यार्ड और तीन धर्मकाटा की भी जांच करते हुए कहीं अहम सुराग जुटाए। विभाग में ठेकेदार या डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। बता दें कि बंद होने के बाद रात के अँधेरे में दहाड़ती केमिकल फैक्ट्रियों में किसी एक ने 17 व 18 जुलाई की रात सिलेट्री रंग से डंपर से पुरवामीर के पास सात स्थानों में अपशिष्ट भेजा था। स्थानीय लोगों के विरोध पर चोरी छिपे अपशिष्ट की हटाते हुए रहसूपुर स्थित एक केमिकल फैक्ट्री द्वारा अपशिष्ट फेंके जाने का आरोप है। मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन ने पांच सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच करा रही है। मंगलवार को टीम ने पुरवामीर व औंग क्षेत्र के 24 स्थानों से पानी, मिट्टी, रा मैटेरियल और अपशिष्ट का नमूना लेते हुए जांच के लिए भेजा था। बुधवार दोपहर टीम ने पुन: औग क्षेत्र स्थित छह केमिकल फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल की। इस दौरान कई फैक्ट्रियां सालों से बंद पड़ी मिली। टीम ने सभी की जिओ टैंगिंग करते हुए फैक्ट्रियों में मिले मैनेजर व सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की है। करीब चार घंटे क्षेत्र में मौजूद रही टीम तीन धर्मकांटा को चेक किया। आशंका है कि धर्मकांटा में वजन कराने के बाद भी अपशिष्ट को कानपुर में फेंका गया है। हालांकि डंपर के कलर और अपशिष्ट फेंकने का ठेका लेने वाले रनिया क्षेत्र के ठेकेदार की जानकारी टीम के हाथ लगी है। पर्यावरण विभाग मामले में नामजद केस दर्ज कराने की तैयारी में है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी विमल कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शासन को जांच रिपोर्ट भेजे जाने के बाद जल्द प्रभावी कार्रवाई की जाएगी。