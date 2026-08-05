सतगावां के माधोपुर पहुंची पुलिस टीम, देश विरोधी सामग्री साझा करने के मामले का सत्यापन
सोशल मीडिया पर देश विरोधी विचारों और जिहादी समर्थक सामग्री साझा करने के आरोप में की गई कार्रवाई में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने माधोपुर गांव में आरोपियों के घरों की जांच कर परिवारों से पूछताछ की। कुछ को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि अन्य को छोड़ दिया गया है, जिनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।
सतगावां, निज प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पर देश विरोधी विचारों से भड़काने और जिहादी समर्थक सामग्री साझा करने के आरोप में दर्ज केस की जांच तेज हो गई है। बुधवार को पुलिस इंस्पेक्टर विकास पासवान ने थाना प्रभारी बबलू सिंह दल-बल के साथ सतगावां प्रखंड के माधोपुर गांव पहुंचकर आरोपियों के घरों का सत्यापन किया तथा परिजनों एवं स्थानीय लोगों से गहन पूछताछ की।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, मामले में रविवार देर रात पांच लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें मोहम्मद अरशद, मोहम्मद शहादत हुसैन, मोहम्मद जहांगीर अंसारी, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद समसेर साहिल अंसारी शामिल थे। इसके बाद सोमवार शाम शाहीन परवीन उर्फ मुस्कान को भी हिरासत में लिया गया था।
न्यायिक हिरासत
बाद में पुलिस ने मोहम्मद अरशद महफूज तथा शाहीन परवीन उर्फ मुस्कान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं मोहम्मद जहांगीर अंसारी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद साहिल और मोहम्मद शहादत हुसैन को जिम्मानामा पर छोड़ दिया गया है। पुलिस का कहना है कि छोड़े गए लोगों की गतिविधियों पर विशेष टीम लगातार नजर रखेगी।
पुलिस का संदेश
थाना प्रभारी बबलू सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की देश विरोधी या भड़काऊ सामग्री साझा करना गंभीर अपराध है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ऐसे कृत्यों से दूर रहें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें। मामले की जांच जारी है।
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