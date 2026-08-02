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जौहर विवि में मोटा चंदा देने वाले आईटी-ईडी के रडार पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर। धोखाधड़ी में जेल में बंद सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जौहर ट्रस्ट को मोटा चंदा देने वाले कई ठेकेदार और व्यवसायी अब आईटी और ईडी के रडार पर हैं। आजम खां पर लगे आरोपों के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है।

जौहर विवि में मोटा चंदा देने वाले आईटी-ईडी के रडार पर

रामपुर। धोखाधड़ी में जेल में बंद सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के साथ-साथ अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जौहर विश्वविद्यालय के लिए जौहर ट्रस्ट को मोटा चंदा देने वाले अब आईटी के साथ ही ईडी के भी रडार पर हैं। इनमें कई बड़े ठेकेदारा, कुछ सफेदपोश, बिजनेसमैन से लेकर अफसर हैं। पूर्व में ईडी ऐसे 20 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ भी कर चुकी है। मालूम हो कि 2019-20 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर शुरू हुई जांच के बाद ईडी ने आजम के खिलाफ मनी लॉंड्रिंग का केस लखनऊ में दर्ज किया था। आरोप था कि आजम खां ने 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद 560 एकड़ भूमि में जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इसमें नियमों और कानून को ताक पर रखकर बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग और सरकारी जमीनों को कब्जाकर निर्माण किया गया। आरोप यह भी था कि आजम खां ने अपने ठेकेदारों, उद्योगपतियों से करोड़ों रुपये चंदे के रूप में लेकर काले धन को सफेद किया। इस मामले में जब आजम खां सीतापुर की जेल में बंद थे तो ईडी ने न सिर्फ उनसे पूछताछ की थी बल्कि, 20 लोगों को नोटिस भी जारी किया था。

आयकर विभाग की कार्रवाई

इसके बाद आयकर की रामपुर में आजम खां के करीबी ठेकेदारों के घरों-दफ्तरों पर छापामारी की कार्रवाई हुई, जिसमें ईडी की उस जांच को भी आयकर ने अपनी सर्च में शामिल किया था। अब जब एक तरफ आयकर ने नोटिस जारी कर जौहर ट्रस्ट का आयकर में छूट का पंजीकरण निरस्त किया तो ईडी ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब जौहर ट्रस्ट को मोटा चंदा देने वाले अन्य लोग भी आयकर और ईडी दोनों के रडार पर हैं।

साक्ष्य और शिकायतें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग के पास साक्ष्य

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग से जो शिकायत की थी, उसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि जिन जिन लोगों से चंदा लिया गया है, उनमें से सैकड़ों लोगों को यह भी पता नहीं कि उनके नाम की रसीदें काट दी गई हैं, तो कई लोगों के आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किए गए हैं।

मोटा चंदा देने वालों का विवरण

यहां से मिला मोटा चंदा

सूत्रों की मानें तो करीब 60 करोड़ का मोटा चंदा देने वालों में अधिकांश लोग रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, बदायूं और लखनऊ के रहने वाले हैं। जिनमें बड़े ठेकेदारों से लेकर सफेदपोश, उद्योगपति और कुछ अधिकारी भी शामिल हैं।

अधिकारी और विभाग

इन विभागों के अफसर भी रडार पर

जांच का दायरा बढ़ते ही सपा सरकार में रामपुर में तैनात रहे पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, जल निगम, सीएंडडीएस, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कुछ अधिकारी आयकर के रडार पर होंगे। इनकी मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।

पुलिस प्रशासन द्वारा जानकारी

आजम खां पर दर्ज केसों का रिकार्ड कराया उपलब्ध

रामपुर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ दर्ज सभी केसों का ब्योरा पुलिस प्रशासन ने ईडी को उपलब्ध करा दिया है। पुलिस प्रशासन ने सभी एफआइआर की छायाप्रति और जिन मामलों में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुईं, उनकी सत्यापित प्रतिलिपि भेजी है। वर्ष 2022 में ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों की प्रारंभिक पड़ताल करने आई थी। जिसके बाद ईडी की तरफ से भी मामले की जांच शुरू की गई थी। अब हाल में ही ईडी की तरफ से पुलिस प्रशासन ने आजम खां पर दर्ज केसों का विवरण मांगा गया था। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि इस तरह के मामलों में समय-समय पर सूचनाएं और रिकार्ड मांगे जाते रहते हैं, आजम से जुड़े प्रकरणों का विवरण ईडी को उपलब्ध करा दिया गया है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आजम खां के खिलाफ कितने केस दर्ज हैं?
आजम खां के खिलाफ दर्ज सभी केसों का ब्योरा पुलिस प्रशासन ने ईडी को उपलब्ध करा दिया है।
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