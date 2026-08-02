शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में पीड़िता की मेडिकल जांच
उलीडीह थाना पुलिस ने शादी के झांसे में युवती से दुष्कर्म के आरोप की जांच तेज कर दी है। पीड़िता की चिकित्सा जांच की गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा किया लेकिन बाद में इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की।
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मामले की जांच उलीडीह थाना पुलिस ने तेज कर दी है। जांच में पुलिस ने पीड़िता की चिकित्सा जांच (मेडिकल एग्जामिनेशन) कराई है। साथ ही मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मानगो के शंकोसाई निवासी युवती ने डिमना गोकुलनगर निवासी लखन कुमार के खिलाफ उलीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसे विश्वास में लिया और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए।
बाद में जब उसने शादी करने की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा और अंततः विवाह से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट को केस डायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा दोनों के बीच संबंधों से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, चैट, सोशल मीडिया संवाद और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है, ताकि आरोपों की पुष्टि की जा सके।
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