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राख से मिले अवशेषों का डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू,फॉरेंसिक लैब में होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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अमरिया के जिठनिया गांव में जली हड्डियों और चूड़ियों के मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की है और मृतका मोहनदेई के पुत्र सुरेश ने हड्डियों को उनकी मां की बताया। कानूनी स्थिति डीएनए रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी।

राख से मिले अवशेषों का डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू,फॉरेंसिक लैब में होगी जांच

अमरिया। जिठनिया गांव में भूसे के ढेर (बूगे) से बरामद जली हड्डियों और चूड़ियों के मामले में अमरिया पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कानूनी रूप से मामले को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने बरामद अवशेषों का डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन अवशेषों को सील कर परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम जिठनिया में राख के ढेर में बरामद हड्डियां मोहनदेई की होने का दावा उसके पुत्र सुरेश ने किया है। मोहनदेई 31 जुलाई से लापता थी। इस मामले में मृतका के पुत्र की तहरीर पर आरोपी दामाद महेंद्रपाल निवासी ग्राम हरिहरपुर के खिलाफ अमरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने बताया कि वैज्ञानिक रूप से मृतका की पहचान सिद्ध करने के लिए लापता वृद्ध महिला मोहनदेई के परिजनों का भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा। लेबोरेटरी में बेटे के ब्लड सैंपल और बूगे से मिली हड्डियों के डीएनए का मिलान कराया जाएगा। चूंकि मामला पूरी तरह से परिस्थितियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है, इसलिए केस को मजबूती से साबित करने के लिए यह जांच बेहद अनिवार्य है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही केस की कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी。

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गवाहों और मृतका की बेटी मीना के दर्ज होंगे बयान

वारदात के पीछे की मुख्य वजह को समझने के लिए पुलिस जल्द ही मृतका की बेटी मीना कुमारी का बयान दर्ज करेगी। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि आरोपी महेंद्रपाल का अपनी सास से आखिरी बार कब और किस बात पर झगड़ा हुआ था। इसके साथ ही, कब्रिस्तान के पास बने उस सूने मकान के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि 31 जुलाई की रात को आरोपी की मौजूदगी और गतिविधियों के बारे में कोई सुराग मिल सके।

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सामान्य प्रश्न

अमरिया के जिठनिया गांव में क्या बरामद हुआ है?
अमरिया के जिठनिया गांव में भूसे के ढेर से जली हड्डियां और चूड़ियां बरामद हुई हैं।
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