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जेपीएससी नियुक्ति गड़बड़ी जांच में बोकारो पहुंची सीआईडी, बीएसएल के असिस्टेंट मैनेजर की तलाश में छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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14वीं जेपीएससी नियुक्ति गड़बड़ी मामले की जांच के सिलसिले में सीआईडी की टीम सोमवार को बोकारो पहुंचीजेपीएससी नियुक्ति गड़बड़ी जांच में बोकारो पहुंची सीआ

जेपीएससी नियुक्ति गड़बड़ी जांच में बोकारो पहुंची सीआईडी, बीएसएल के असिस्टेंट मैनेजर की तलाश में छापेमारी

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े कथित नियुक्ति गड़बड़ी मामले की जांच तेज हो गई है। इसी क्रम में अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की टीम सोमवार को बोकारो पहुंची और बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर सनत प्रकाश की तलाश में सेक्टर-3सी स्थित उनके आवास पर छापेमारी की।

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जांच कार्यवाही

सीआईडी की कार्रवाई के दौरान सिटी डीएसपी राजीव रंजन और सिटी थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सुदामा दास भी मौजूद थे। टीम ने सेक्टर-3सी स्थित आवास संख्या 315 की जांच की, लेकिन पता चला कि उक्त आवास करीब एक वर्ष से बंद पड़ा है। ऐसे में छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी। जानकारी के अनुसार, जेपीएससी गड़बड़ी प्रकरण की जांच में जुटी सीआईडी विभिन्न अभ्यर्थियों और संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रही है। इसी सिलसिले में सनत प्रकाश का नाम सामने आने के बाद उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक उनके खिलाफ किसी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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पुलिस की कार्रवाई

इधर, सिटी पुलिस ने जांच में सहयोग के लिए बीएसएल प्रबंधन से सनत प्रकाश की सेवा संबंधी पूरी जानकारी मांगी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सनत प्रकाश ने वर्ष 2021 में बीएसएल के ईसीएफ विभाग में असистेंट मैनेजर के पद पर योगदान दिया था। गौरतलब है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी मुख्यालय के निर्देश पर राज्यभर में जांच चल रही है। इसी कड़ी में बोकारो में यह कार्रवाई की गई, जबकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंड लोक सेवा आयोग की गड़बड़ी मामले की जांच कौन कर रहा है?
झारखंड लोक सेवा आयोग की गड़बड़ी मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) कर रहा है।
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