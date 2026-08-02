उपाधि कालेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रकरण की पांच सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

शिकायतकर्ताओं की भूमिका

शहर के काला मंदिर रोड निवासी नरेंद्र गिरि गोस्वामी और गांव डंडिया राझे निवासी हरगोविंद गंगवार ने शासन को शिकायती पत्र भेजकर वाणिज्य संकाय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ.विनय कुमार की नियुक्ति अवैध होने संबंधी विभिन्न शिकायतें की है। इस मामले की जांच चल रही है। अब क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ.आरके गोस्वामी ने गठित तीन सदस्यीय समिति को विस्तारित करते हुए पांच सदस्यीय समिति बना दी है, जिसमें वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय बरेली के प्राचार्य डॉ.सुशील कुमार, डॉ.राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय आंवला, बरेली के प्राचार्य डॉ.एमपी सिंह, रामलुभाई साहनी राजकीय महिला महाविद्यालय पीलीभीत के प्राचार्य डॉ.सचिन गिहार, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय बरेली के प्रोफेसर डॉ.नरेंद्र कुमार बतरा, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय बरेली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ.प्रवीण कुमार को शामिल किया है। ये जांच समिति 13 अगस्त को अपराह्न तीन बजे कार्यालय में प्रकरण की जांच करने का काम करेगी। इस दौरान उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रबंध समिति के सचिव, सेवानिवृत्त प्रोफेसर वाणिज्य डॉ.विनय कुमार और शिकायतकर्ता नरेंद्र गिरि गोस्वामी और हरगोविंद गंगवार अपना पक्ष लिखित और मौखिक रूप से पेश करेंगे।