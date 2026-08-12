डायलेक्टिका 3.0 में प्रभाकर सिंह बने डिबेट चैंपियन
फोटो : बीएलवाई 66 इंवर्टिस यूनिवर्सिटी में विधि विभाग की ओर से आयोजित डायलेक्टिका 3.0 द डिबेट सीरीज में बीए एलएलबी चतुर्थ वर्ष के छात्र प्रभाकर सिंह श
इंवर्टिस यूनिवर्सिटी में विधि विभाग की ओर से आयोजित डायलेक्टिका 3.0 द डिबेट सीरीज में बीए एलएलबी चतुर्थ वर्ष के छात्र प्रभाकर सिंह शानदार तर्क एवं प्रभावी प्रस्तुति के दम पर विजेता बने। बीए एलएलबी द्वितीय वर्ष के महावीर सिंह उपविजेता रहे। प्रतियोगिता का विषय नैतिकता, समाज और भविष्य रहा। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका, उपभोक्ता की पसंद और आपराधिक विधियों में पुरुषों के समान कानूनी अधिकार जैसे समसामयिक मुद्दों पर विचार रखे। विभिन्न चरणों में हुए मुकाबलों के बाद फाइनल में प्रभाकर सिंह ने निर्णायकों को प्रभावित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान कीर्ति भारद्वाज, सौदामिनी त्रिवेदी, निखिल पटेल एवं राज मिश्रा के प्रदर्शन की भी सराहना की गई।
कार्यक्रम कुलाधिपति उमेश गौतम एवं प्रतिकुलाधिपति पार्थ गौतम के संरक्षण में फैकल्टी ऑफ लॉ की डीन प्रो. रीना जायसवाल एवं डॉ. वीएन शर्मा के मार्गदर्शन में हुआ। निर्णायक मंडल में डॉ. देवराज सिंह एवं बुशरा खानम शामिल रहीं।
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