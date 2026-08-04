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प्रदेश इंटक मजदूर की लड़ाई लड़ेगा, छह सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ (इंटक) ने सिडकुल में मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार से छह प्रमुख मांगें उठाने का निर्णय लिया है। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने सिडकुल में शोषण को लेकर भाजपा सरकार और फैक्ट्री मालिकों पर आरोप लगाया है।

प्रदेश इंटक मजदूर की लड़ाई लड़ेगा, छह सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे मांग

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ (इंटक) ने सिडकुल में मजदूरों और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा को लेकर सरकार के समक्ष छह प्रमुख मांगें उठाने का निर्णय लिया है। महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेगा। मांगें पूरी नहीं होने पर अक्तूबर से नारसन बॉर्डर से मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा निकालकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मंगलवार को रोशनाबाद स्थित महासंघ कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार राजपूत ने की। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष सुभाष राठी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और फैक्ट्री मालिकों की कथित मिलीभगत के कारण सिडकुल में मजदूरों और कर्मचारियों का शोषण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि महासंघ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित रूप से आवाज उठाएगा और शोषण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करेगा。

मांगों की सूची

बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न पंडित नारायण दत्त तिवारी की प्रतिमाएं उत्तराखंड की सभी सिडकुल इकाइयों में स्थापित करने की मांग उठाई गई। साथ ही प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने को कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर कानून बनाने की मांग की गई।

वेतन बढ़ाने की मांग

महासंघ ने सिडकुल में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए अकुशल श्रमिकों के लिए 25 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 28 हजार और कुशल कर्मचारियों के लिए 30 हजार रुपये मासिक वेतन निर्धारित करने की मांग रखी। ऋषिकेश या हरिद्वार में उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने, अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2020 का प्रभावी ढंग से पालन कराने की मांग भी की गई। महासंघ ने श्रमिकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन, पीएफ, ईएसआई और अन्य वैधानिक अधिकार तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की। बैठक में प्रदेश महामंत्री राजीव देशवाल, प्रदेश सचिव अशोक चौहान, जिला महामंत्री संगठन यशमोद कुमार, अधिवक्ता भानु प्रताप, अधिवक्ता इमरान, रोहित कुमार, धर्मेंद्र कौशिक, कैलाश चंद, कमलेश, पूनम रानी, सविता देवी, सतीश कुमार, पदम कुमार, राजेश सिंह, नरेंद्र कुमार और राजू सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

इंटक ने सरकार से कितनी प्रमुख मांगें रखी हैं?
इंटक ने सरकार से छह प्रमुख मांगें रखी हैं।
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