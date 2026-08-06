रेडी रेकनर: अब हर विभाग की प्रक्रिया होगी स्पष्ट, पारदर्शी और जनहितैषी
रेडी रेकनर: अब हर विभाग की प्रक्रिया होगी स्पष्ट, पारदर्शी और जनहितैषीरेडी रेकनर: अब हर विभाग की प्रक्रिया होगी स्पष्ट, पारदर्शी और जनहितैषीरेडी रेकनर
खगड़िया । नगर संवाददाता अब हर विभागों के कार्यो, सेवा व कार्यालय के प्रक्रियाओं एवं जनसेवा को अधिक सरल व समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से अब नई व्यवस्था रेडी रेकनर की शुरुआत की जा रही है। यह आम लोगों के लिए लाभदायक, सरल व जानकारी युक्त होगा। वहीं अधिकारियों व कर्मियों के लिए भी यह एक बेहतर पहल होगा। शुरु की जा रही है नई व्यवस्था रेडी रेकनर की तैयारी का डीएम विक्रम विरकर ने बुधवार को समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि प्रत्येक विभाग का रेडी रेकनर आम नागरिकों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया जाए। इसमें विभागवार मानक संचालन प्रक्रिया , संबंधित अधिनियम एवं नियम, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, समय-सीमा, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न , आवेदक को क्या करना है तथा क्या नहीं करना है जैसी सभी आवश्यक जानकारियाँ सरल एवं स्पष्ट भाषा में उपलब्ध कराई जाएं।
सभी विभाग फाइलों के मूवमेंट की भी देंगे जानकारी
इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक विभाग अपने रेडी रेकनर में फाइल मूवमेंट की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख करेगे, जिससे आवेदनों या प्रस्ताव प्राप्त होने से लेकर अंतिम निष्पादन तक प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी, समय-सीमा एवं कार्यप्रवाह स्पष्ट रहे और कार्यों का निष्पादन पारदर्शी एवं जवाबदेह ढंग से हो सके।
डीएम ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश
डीएम विक्रम विरकर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं सरकारी प्रावधानों का गहन अध्ययन करें तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ नियमित रूप से उनकी समीक्षा एवं चर्चा करें। जिससे सभी कर्मियों को विभागीय प्रक्रियाओं की समुचित जानकारी हो और कार्य निष्पादन में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अनावश्यक विलंब की स्थिति उत्पन्न न हो।
प्रत्येक विभाग तैयार करेगा चेकलिस्ट
इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विभाग विभागवार चेकलिस्ट तैयार करेंगे। जिसमें आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं औपचारिकताओं का स्पष्ट उल्लेख हो। यह चेकलिस्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे पहली बार में ही पूर्ण आवेदन प्रस्तुत कर सकें और उन्हें बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इससे सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आमजन को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बैठक में डीएम ने दिए निर्देश
अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यालयों में उपलब्ध सक्रिय एवं निष्क्रिय फाइलों का अलग-अलग सूची बनाएंगे। जिसमें वर्षों से लंबित एवं निष्क्रिय फाइलों की पहचान कर उनका नियमानुसार निष्पादन अथवा अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनावश्यक फाइलों का बोझ कम हो, अभिलेखों का सुव्यवस्थित रखरखाव हो तथा कार्यालय के कार्यों में गति आए।
फाइलों का रख रखाव करें बेहतर ढंग से
डीएम ने अधीनस्थल अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यालय में फाइलों का रखरखाव वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाए। सक्रिय फाइलें आसानी से उपलब्ध रहें। जिससे मामलों का त्वरित निष्पादन हो और कर्मचारियों का समय अनावश्यक रूप से फाइल खोजने में व्यर्थ न हो। सुव्यवस्थित फाइल प्रबंधन से कार्य संस्कृति में सुधार आएगा, कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता बढ़ेगी तथा आमजन को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ समय पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
विभाग के कार्यों का बेहतर ढंग से हो सकेगा संचालन
डीएम ने कहा कि इस प्रक्रिया से सभी विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ नियमित बैठक, कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा संबंधी मामलों का समयबद्ध निष्पादन, आमजन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ सतत संवाद, प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान तथा कार्यालयीन कार्यों की नियमित समीक्षा को भी रेडी रेकनर का अभिन्न अंग बनाने का निर्देश दिया।
ग्राम सभा की बैठकों का भी रहेगा रिकॉर्ड
डीएम ने स्पष्ट किया कि रेडी रेकनर से ग्राम सभा, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की नियमित बैठकें, नगर प्रशासन से संबंधित कार्य, विभागीय समीक्षाएं, क्षेत्र भ्रमण, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालयों, संस्थानों एवं योजनाओं का नियमित निरीक्षण तथा कार्यालयों का समय-समय पर मूल्यांकन भी स्पष्ट कार्ययोजना के साथ रेडी रेकनर में शामिल किया जाए। प्रत्येक गतिविधि के लिए उत्तरदायित्व, समय-सीमा एवं अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विभागीय प्रक्रियाओं का संकलन नहीं बल्कि बनाना है सरल
डीएम ने कहा कि रेडी रेकनर का उद्देश्य केवल विभागीय प्रक्रियाओं का संकलन करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी, जवाबदेह, समयबद्ध एवं नागरिक-केंद्रित बनाना है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपने-अपने रेडी रेकनर एवं विभागीय चेकलिस्ट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जिले में सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक विलंब के प्राप्त हो।
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