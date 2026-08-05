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को-ऑपरेटिव कॉलेज में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का परिचय सम्मेलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर-1 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए एक परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में प्रवेश प्रक्रिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, खेल, पुस्तकालय, और एनसीसी से संबंधित गतिविधियों की जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉ. कृष्णा प्यारे ने नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया।

को-ऑपरेटिव कॉलेज में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का परिचय सम्मेलन

जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र 2026-30) के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पुस्तकालय, डिजिटल संसाधन, खेल, एनसीसी और एनएसएस की गतिविधियों की जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉ. कृष्णा प्यारे ने विद्यार्थियों से अनुशासन, नियमित अध्ययन और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में 500 से अधिक नवप्रवेशी विद्यार्थी और उनके अभिभावक शामिल हुए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

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