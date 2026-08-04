छह से 13 अगस्त तक होंगे साक्षात्कार, मिलेगी टूलकिट
गोण्डा में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार 6 से 13 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि ब्रेडी, नाई, लोहार, और अन्य ट्रेड के चयनित अभ्यर्थियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण और टूलकिट प्रदान की जाएगी।
गोण्डा। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 6 से 13 अगस्त तक होंगे। उपायुक्त उद्योग बाबू राम ने बताया कि बढ़ई, नाई, लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार, धोबी, मोची, हलवाई और सिलाई ट्रेड के चयनित अभ्यर्थियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद उन्नत टूलकिट दी जाएगी। साक्षात्कार प्रतिदिन सुबह 11 बजे जिला उद्योग केन्द्र में होगा। अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, जाति/परंपरागत कारीगरी प्रमाण-पत्र तथा संबंधित ट्रेड में कार्य करने का प्रमाण साथ लाना अनिवार्य होगा। अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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