डायट में योजनाओं की हुई समीक्षा
गाज़ीपुर में उपायुक्त उद्योग अधिकारी लोकेंद्र कुमार ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न ट्रेडों के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित होंगे। सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा और मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे।
गाजीपुर, संवाददाता। उपायुक्त उद्योग अधिकारी लोकेंद्र कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 - 27 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत विभिन्न ट्रेडों में अभ्यार्थियों के चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित होगा। इसमें सभी पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यालय-उपायुक्त उद्योग जिला, उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र पर उपस्थित होंगे। उपस्थित होने के दौरान सभी मूल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसमें दर्जी के लिए चार, पांच और छह अगस्त, हलवाई के लिए सात, आठ, नौ और दस अगस्त को होगा। बढ़ई का 10 अगस्त, .लोहार का 11 अगस्त, नाई का 12 अगस्त, राजमिस्त्री को 13 अगस्त, कुम्हार को 14 अगस्त, मोची को 14 अगस्त, टोकरी बुनकर 17 अगस्त और धोबी का 17 अगस्त साक्षात्कार के लिए निर्धारित किया गया है।
निर्धारित तिथि पर सभी दस्तावेज लेकर साक्षात्कार में शामिल हो।
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