लखनऊ पुलिस ने दुबई से सोने की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों दीपक वर्मा और राम प्रताप दुबे को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 203.92 ग्राम गोल्ड डस्ट बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये है। पुलिस अब गिरोह के मुख्य संचालक अर्शदीप की तलाश कर रही है।

दुबई से सोना तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार; 30 लाख का गोल्ड डस्ट बरामद

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ पुलिस ने दुबई से सोने की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरोजनीनगर पुलिस ने एयरपोर्ट से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर दीपक वर्मा और राम प्रताप दुबे को दबोचा। दोनों की जिम्मेदारी दुबई से आए कैरियर से सोना हासिल कर उसे आगे नेटवर्क तक पहुंचाने की थी, लेकिन पूछताछ में सामने आया कि लालच में आकर दोनों ने कैरियर का पूरा सामान ही हड़पने की कोशिश कर डाली। आरोपियों के कब्जे से करीब 203.92 ग्राम गोल्ड डस्ट (सोने का बुरादा) बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस अब गिरोह के मुख्य संचालक अर्शदीप समेत अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है。

एयरपोर्ट से झांसा देकर ले गए थे डीसीपी दक्षिणी मोहम्मद मुस्ताक के मुताबिक,बलिया के बेल्थरा रोड निवासी महबूब आलम ने तीन अगस्त को सरोजनीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह 27 जुलाई को दुबई से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट के बाहर कुछ लोगों ने खुद को उसके परिचित का व्यक्ति बताकर उसे अपनी काली ब्रेजा कार में बैठा लिया। काफी देर तक घुमाने के बाद आरोपियों ने उसका ट्रॉली बैग अपने कब्जे में ले लिया और उसे आलमबाग बस अड्डे के पास छोड़कर फरार हो गए।

130 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद गिरफ्तारी मामले की जांच में जुटी पुलिस और सर्विलांस टीम ने करीब 130 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। इसी आधार पर पुलिस ने बलरामपुर निवासी दीपक वर्मा और राम प्रताप दुबे को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से महबूब का सामान और एक डिब्बी में रखा 203.92 ग्राम सोने का बुरादा बरामद हुआ।

ऐसे फैला है तस्करी का नेटवर्क पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों से लेकर दुबई सहित खाड़ी देशों तक फैला हुआ है। विदेश में सक्रिय सदस्य सोने की खेप भारत भेजते थे, जबकि यहां मौजूद सदस्य उसे प्राप्त कर बाजार में खपाने का काम करते थे। दीपक वर्मा और राम प्रताप दुबे की जिम्मेदारी एयरपोर्ट पर कैरियर से सोना लेकर उसे नेटवर्क तक पहुंचाना थी।

ऐसे करते थे सोने की तस्करी पुलिस के मुताबिक, गिरोह खाड़ी देशों में आर्थिक तंगी से जूझ रहे या जल्द भारत लौटने के इच्छुक भारतीयों को निशाना बनाता था। उन्हें मुफ्त हवाई टिकट, नकद रकम और शॉपिंग का लालच देकर तस्करी के लिए कैरियर बना लिया जाता था। सोने के बुरादे को कंडोम में पैक कर कैप्सूल का आकार दिया जाता और उसे शरीर के पिछले हिस्से (रेक्टम) में छिपाकर विमान के जरिए भारत भेजा जाता था। एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद गिरोह के सदस्य कैरियर से कैप्सूल लेकर आगे बाजार में सप्लाई कर देते थे।

लालच में बदल दिया पूरा प्लान जांच में सामने आया कि महबूब आलम को भी दुबई में इसी तरीके से सोने का कैप्सूल देकर भारत भेजा गया था। एयरपोर्ट पर गिरोह के सदस्य अर्शदीप और उसके साथियों को उससे कैप्सूल लेना था, लेकिन महबूब के सामान पर नजर पड़ते ही उनकी नीयत बदल गई। अर्शदीप ने खुद जाने के बजाय दीपक वर्मा और राम प्रताप दुबे को भेज दिया। महबूब उन्हें गिरोह का सदस्य समझकर उनके साथ चला गया, लेकिन दोनों उसका सामान लेकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

तीन साल बाद भारत लौटा था महबूब पुलिस के मुताबिक, महबूब आलम करीब तीन साल बाद दुबई से भारत लौटा था। वहां काम न मिलने और आर्थिक तंगी के कारण वह लंबे समय तक वापस नहीं आ सका था। तस्करों ने उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसका टिकट कराया और उसे सोना तस्करी के लिए कैरियर बना दिया। फिलहाल पुलिस महबूब की भूमिका की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह इस नेटवर्क में कितनी हद तक शामिल था। वहीं फरार आरोपी अर्शदीप और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।