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कपड़ा दुकान की आड़ में तस्करी, 4.50 लाख के गांजा के साथ तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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एमजीएम थाना पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़े की बिक्री के बहाने गांजा बेचते थे। गिरफ्तार आरोपियों से 7.2 किलो गांजा, नकद और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया।

कपड़ा दुकान की आड़ में तस्करी, 4.50 लाख के गांजा के साथ तीन गिरफ्तार

एमजीएम थाना पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में दो भाई समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बांदोवान निवासी शंभु गोराई, प्राण कृष्ण गोराई और एमजीएम थाना क्षेत्र के बेको निवासी मंतोष महतो शामिल हैं। दोनों भाई कपड़ा बिक्री की आड़ में गांजा बेचते थे। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलावाल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेको में एक व्यक्ति गांजा की बिक्री करता है। पुलिस ने छापेमारी की और मंतोष को हिरासत में लिया। मंतोष की निशानदेही पर पुलिस ने 7.2 किलो गांजा, 6400 रुपये नकद और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया। पूछताछ में मंतोष ने बताया कि वह पुरुलिया के तस्करों से गांजा लेकर आता है और उसे क्षेत्र में बेचता है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाते हुए शंभू गोराई और उसके भाई कृष्णा गोराई को दो किलो गांजा और 24,960 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया। बरामद गांजा की कीमत 4.50 लाख रुपये आंकी गई है。

मंतोष से ही फोन करवाकर दोनों भाइयों को बुलाया

पुलिस ने पहले मंतोष को हिरासत में लिया और फिर मंतोष से दोनों भाइयों को फोन पर दो किलो गांजा के साथ बुलाया। बुधवार देर शाम दोनों भाई गांजा लेकर पहुंचे। इस दौरान दोनों भाइयों को बेको-छोटाबांकी मार्ग पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाई लंबे समय से इस अवैध कारोबार से जुड़े हैं और बॉर्डर इलाके से गांजा खरीदकर उसे छोटे तस्करों तक डिलीवरी करते थे।

लंबे समय से कर रहे हैं गांजा तस्करी

पूछताछ में दोनों भाइयों ने पुलिस को बताया कि वे लोग पहले घर-घर जाकर कपड़ा बेचते थे। हालांकि इससे उनकी कमाई नहीं हो पाती थी। इस दौरान किसी ने उसे कपड़े के बदले गांजा दिया। गांजा बेचकर कमाई ज्यादा हुई। धीरे-धीरे दोनों भाइयों ने कपड़ा बेचने के साथ-साथ गांजा बेचना भी शुरू कर दिया। कोरोना काल में जब कारोबार ठप हुआ तो दोनों ने कपड़े की दुकान खोल ली और वहीं से ही गांजा की तस्करी करने लगे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है。

प्रश्नोत्तर

इस गिरोह का पर्दाफाश किस पुलिस स्टेशन ने किया?
इस गिरोह का पर्दाफाश एमजीएम थाना पुलिस ने किया।
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