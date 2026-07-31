कपड़ा दुकान की आड़ में तस्करी, 4.50 लाख के गांजा के साथ तीन गिरफ्तार

एमजीएम थाना पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में दो भाई समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बांदोवान निवासी शंभु गोराई, प्राण कृष्ण गोराई और एमजीएम थाना क्षेत्र के बेको निवासी मंतोष महतो शामिल हैं। दोनों भाई कपड़ा बिक्री की आड़ में गांजा बेचते थे। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलावाल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेको में एक व्यक्ति गांजा की बिक्री करता है। पुलिस ने छापेमारी की और मंतोष को हिरासत में लिया। मंतोष की निशानदेही पर पुलिस ने 7.2 किलो गांजा, 6400 रुपये नकद और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया। पूछताछ में मंतोष ने बताया कि वह पुरुलिया के तस्करों से गांजा लेकर आता है और उसे क्षेत्र में बेचता है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाते हुए शंभू गोराई और उसके भाई कृष्णा गोराई को दो किलो गांजा और 24,960 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया। बरामद गांजा की कीमत 4.50 लाख रुपये आंकी गई है。