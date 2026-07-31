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वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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थाना हापुड़ देहात पुलिस ने दो अंतराज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई आठ बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई है। जीशान पर 18 और मोनू पर 17 विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं। ये आरोपी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चोरी के वाहनों को बेचते थे।

वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से चोरी की गई आठ बाइक और एक स्कूटी, तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया है। बारमद किए गए दोपहिया वाहन, हापुड़ नगर, हापुड़ देहात, दिल्ली, अमरोहा जनपद से चोरी हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि थाना प्रभारी हापुड़ देहात पुलिस टीम के साथ संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के सदस्य श्रीजी पेट्रोल पंप के पास से कहां जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर पुलिस टीम ने दोनों को दबोच किया।

अरेस्ट किए गए आरोपी

उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी मूल रूप से कशेरुआ थाना गजरौला, जनपद अमरोहा, हाल निवासी चमड़ा पैठ जाकिर कालोनी थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ निवासी जीशान और ग्राम साहबपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा निवासी मोनू उर्फ बब्बन हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की आठ बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। बरामद की गई तीन बाइकें थाना हापुड़ देहात क्षेत्र से, हापुड़ कोतवाली क्षेत्र से चोरी हुई स्कूटी, गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र से चोरी हुई बाइक, अमरोहा और कल्याणपुरी दिल्ली से चोरी हुई दो बाइकें बरामद है। बाइक स्वामी और संबंधित थाना पुलिस को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है।

शातिर अपराधी हैं पकड़े गए आरोपी

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शातिर अपराधी हैं। जीशान के खिलाफ जनपद हापुड़, हापुड़ देहात, अमरोहा, दिल्ली के विभिन्न थानों में 18 मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें डकैती, गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं। एक मुकदमें में उसे आजीवन कारावास की अदालत ने सजा सुना रखी थी, लेकिन फिलहाल वह जमानत पर आया हुआ था। जबकि दूसरे आरोपी मोनू उर्फ बब्बन पर भी हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद जनपद के विभिन्न थानों में 17 मुकदमें विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। आरोपियों के कई अन्य गिरोहों के सदस्यों से भी संबंध होने की जानकारी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं। जिनके बारे में जांच की जा रही है।

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बेचते थे चोरी के वाहन

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और आसपास के जनपदों में चोरी के वाहनों को जैसा मौका लगता था बेच कर आर्थिक लाभ कमाते थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी वाहनों के फर्जी कागजात भी तैयार कराते थे। इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी की जा रही है। जांच में जो भी अन्य लोग प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

FAQs

पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है?
पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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