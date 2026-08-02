झारखंड की गुमला पुलिस ने सोना-चांदी की लूट में शामिल पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकानदार से साढ़े तीन लाख के आभूषण लूटे थे। गिरफ्तार लुटेरों में से कुछ ने पहले भी ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी दी है। पुलिस ने अन्य बदमाशों की खोज शुरू कर दी है।

अंतरराज्यीय गिरोह के दो लुटेरों को किया गिरफ्तार सोना-चांदी लूट की घटना में शामिल पांच बदमाशों को झारखंड की गुमला पुलिस ने किया है गिरफ्तार दुकान बंद कर घर लौट रहे दुकानदार से साढ़े तीन लाख के लूटे थे आभूषण गिरफ्तार बदमाशों में ओडिशा के जाजपुर जिला के कोरई थाना क्षेत्र के हैं निवासी भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र से 26 जुलाई को ज्वेलरी दुकानदार से साढ़े तीन लाख के सोना-चांदी लूटने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो लुटेरों को कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी की जानकारी गिरफ्तार लुटेरों में ओडिशा के जाजपुर जिला के कोरई थाना क्षेत्र के पूर्वा कोट निवासी रामा दास के पुत्र सतीश दास व गंजाम जिला के सुरडा थाना क्षेत्र के टी मरकण्डा के पुत्र टी अर्जुन शामिल हैं। गिरफ्तार लुटेरों के पास से घटना में प्रयुक्त तीन मोटरसाईिकल, वादी के लुटे गए थैला व आधार कार्ड मिला है। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में ज्वेलरी दुकानदार से लूटपाट मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 26 जुलाई की शाम 6:10 बजे नगर थाना क्षेत्र के अखलासपुर निवासी संतोष सेठ द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम कुंज से अपना ज्वेलरी दूकान बंद कर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार चार अज्ञात अपराधियों द्वारा भेकास के पास पिस्टल का भय दिखाकर गाड़ी की डिक्की में रखे करीब 16 ग्राम सोना एवं 750 ग्राम चांदी लगभग साढ़े तीन लाख का आभूषण लूट लिया गया।

घटना के बाद की कार्रवाई दुकानदार के आवेदन पर नगर थाना मेंं मुकदमा दर्ज कर घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय आसूचना के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन किया गया। घटना में लाइनर की भूमिका निभाने वाले दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना को अंजाम देनेवाले अन्य पांच बदमाशों की गिरफ्तारी झारखंड की गुमला पुलिस ने की है। इनके गिरोह में 20-25 व्यक्ति शामिल है, जो अलग-अलग टीम बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना को अंजाम देते है।

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान किराए के मकान में रहकर देते थे घटना को अंजाम गिरफ्तार अपराधकर्मी मोहनियां के वार्ड 16 में किराये के मकान में रहकर अगल-बगल के क्षेत्र रोहतास, बक्सर, गुमला आदि जगहों पर लूट की घटना को अंजाम दिए हैं। घटना में गिरफ्तार सतीश दास पूर्व में भी कुढ़नी में सोना लुटने में जेल जा चुका है। इनके द्वारा बताया गया कि यह करीब आधा दर्जन कांडों में जेल जा चुका है। इस गिरोह में आंध्र प्रदेश के भी बदमाश शामिल हैं। पुलिस टीम में यह थे शामिल पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम में नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार, डीआईओ प्रभारी अवधेश कुमार, दारोगा नवीन कुमार, डीआईओ टीम और नगर थाना के अन्य पुलिस अफसर व जवान शामिल थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार बदमाशों से की गई पूछताछ में कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कैप्शन- भभुआ थाना क्षेत्र के अखलासपुर के स्वर्ण व्यवसायी से सोना-चांदी की लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तारी के बाद रविवार को प्रेसवार्ता करते एसडीपीओ ओमप्रकाश।