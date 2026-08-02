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सोना व चांदी लूटने वाले अर्न्तराज्यीय गिरोह के दो लूटेरा गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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पेज तीन की लीड खबर पेज तीन की लीड खबर सोना व चांदी लूटने वाले अर्न्तराज्यीय गिरोह के दो लूटेरा गिरफ्तार घटना में शामिल पांच

सोना व चांदी लूटने वाले अर्न्तराज्यीय गिरोह के दो लूटेरा गिरफ्तार

पेज तीन की लीड खबर सोना व चांदी लूटने वाले अर्न्तराज्यीय गिरोह के दो लूटेरा गिरफ्तार घटना में शामिल पांच अपराधकर्मी की गिरफ्तारी गुमला (झारखंड) पुलिस द्वारा किया गया हैं दुकान बंद कर घर लौट रहे ज्वेलरी दुकानदार से साढ़े तीन लाख के लूटे थे सोना व चांदी एसडीपीओ ने आयोजित प्रेसवार्ता में ज्वेलरी दुकानदार से लूटपाट मामले का किया खुलासा भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र से वीते 26जुलाई को ज्वेलरी दुकानदार से साढ़े तीन लाख के सोना व चांदी लूटने वाले अर्न्तराज्यीय गिरोह के दो लूटेरा को कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार लूटेरो में उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिला के कोरई थाना के पूर्वा कोट रामा दास के पुत्र सतीश दास व उड़ीसा राज्य के गंजाम जिला के सुरडा थाना व गांव के टीमरकण्डा टी मरकण्डा के पुत्र . टी अर्जुन बताए गए हैं। गिरफ्तार लूटेरो के पास से घटना में प्रयुक्त तीन मोटरसाईिकल, वादी के लूटे गए थैला व वादी का आधार कार्ड बरामद किया गया।

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गिरफ्तारी का घटनाक्रम

एसडीपीओ ओम प्रकाश ने आयोजित प्रेसवार्ता में ज्वेलरी दुकानदार से लूटपाट मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वीते 26जुलाई को समय करीब 06:10 बजे संध्या में नगर थाना के अखलासपुर निवासी संतोष सेठ के द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम कुंज से अपना ज्वेलरी दूकान बंद कर अखलासपुर अपने घर लौटने के कम में दो मोटरसाईिकल पर सावार चार अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा भेकास के पास पिस्टल का भय दिखाकर गाड़ी के डिक्की में रखे करीब 16 ग्राम सोना एवं 750 ग्राम चांदी लगभग साढ़े तीन लाख का आभुषण लूट लिया गया। दुकानदार के आवेदन पर नगर थाना मेंं मुकदमा दर्ज कर घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा तकनिकी अनुसंधान एवं मानवीय आसूचना के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया। घटना में लाईनर की भूमिका निभाने वाले दो अपराधकर्मियों को गिरफतार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त तीनों मोटरसाईकल एवं घटना के समय लूटी गई ज्वेलरी के थैला एंव थैला में रखे गये वादी के आधार कार्ड को बरामद किया गया। घटना कारित करने वाले अन्य पांच अपराधकर्मी की गिरफ्तारी गुमला (झारखंड) पुलिस के द्वारा किया गया है। ज्ञात हो कि घटना कारित करने वाले सभी अपराधकर्मी आन्ध्रप्रदेश के रहने वाले है तथा इनके गिरोह में 20-25 व्यक्ति शामिल है, जो अगल अलग टीम बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना को अंजाम देते है। गिरफ्तार अपराधकर्मी मोहनियां वार्ड 16 में किराया का मकान में रहकर अगल बगल के क्षेत्र रोहतास, बक्सर, गुमला आदि जगहो में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए है। घटना में गिरफ्तार सतीश दास पूर्व में भी कुढ़नी थाना कांड में सोना लूटने में जेल जा चुका है। इनके द्वारा बताया गया कि ये करीब आधा दर्जन कांडों में जेल जा चुके है। कार्रवाई में शामिल नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार, डीआईओ प्रभारी अवधेश कुमार, दारोगा नवीन कुमार व डीआईओ टीम व नगर थाना के पुलिस अफसर व जवान शामिल हैं। नशा सुधाकर गहना लूटने वाले दम्पति सहित तीन गिरफ्तार एसडीपीओ ने प्रेसवार्ता में किया महिला से लूटपाट मामले का खुलासा भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के बहेरी नहर पर नशा सुधाकर एक महिला से गहना लूटने वाले दम्पति सहित तीन को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार जिले के दुर्गावती थाना के डुमरी निवासी राम प्रवेश मुसहार, उसकी पत्नी अनिता देवी व डिड़खीली निवासी डब्लु सेठ शामिल हैं। पुलिस ने महिला से छीने गए सोने के कान का झाला, कान की नथुनी, पायल व मोबाईल बरामद किया गया। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने आयोजित प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वीते 20जुलाई नगर थाना के बहेरी निवासी सोनु गोड़ की पत्नी नीलम देवी द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि 12जुलाई को अपने घर से भभुआ आने के कम में सिकठी नहर के पास इन्हें केमिकल सुंधाकर, वादिनी का मोबाईल, सोने का मंगलसूत्र, कान का झाला, नाक का नथनी एवं पैर का चाँदी का पायल एवं 800 रुप्या नगद छीन लिया गया है। उक्त मामले में भभुआ थाना में काण्ड दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के कम में एक अगस्त को घटना में शामिल तीन अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया। वादिनी के छीने गए ज्वेलरी को भी बरामद किया गया है। छापेमारी टीम में पु०नि० सह थानाध्यक्ष मुकेश कुमार,स०अ०नि० हरेराम कुमार व भभुआ थाना के पुलिस कर्मी शामिल हैं। फोटो परिचय 2-भभुआ-16-एसडीपीओ व नगर थानाध्यक्ष के समक्ष पकड़ाए उड़ीसा के दोनो लूटेरे व अन्य 2-भभुआ-17-एसडीपीओ व नगर थानाध्यक्ष के समक्ष पकड़ाए दोनो आरोपित

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गिरफ्तार किए गए लूटेरो के नाम क्या हैं?
गिरफ्तार लूटेरो में उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिला के कोरई थाना के पूर्वा कोट रामा दास के पुत्र सतीश दास व उड़ीसा राज्य के गंजाम जिला के सुरडा थाना व गांव के टीमरकण्डा टी मरकण्डा के पुत्र . टी अर्जुन बताए गए हैं।

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