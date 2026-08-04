एटीएम काटकर नगदी चोरी करने वाले गिरोह के पांच शातिर दबोचे

फरीदाबाद में अपराध शाखा ने एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपये चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें प्रमुख आरोपी एक दिल्ली पुलिस का सिपाही है। ये आरोपियों ने पहले भी एटीएम से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है।

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अपराध शाखा सेक्टर-56 ने एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपये चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य सहआरोपी बिहार की जेल में बंद है, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा। एटीएम काटकर नगदी चोरी करने वाले इस गिरोह का मास्टमाइंड दिल्ली पुलिस का सिपाही निकला है। तीन-चार जुलाई कर रात को हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने अपनी शिकायत में बताया था कि भूपानी मोड़ के पास एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे छह लाख 53 हजार 300 रुपये चोरी किए गए हैं। मामले में अपराध शाखा सेक्टर-56 की टीम ने इस मामले में छापेमारी कर बिहार के सिवान जिले के सिसई उतर टोला कोठी निवासी विकास कुमार को दो अगस्त गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की तो उसने दिल्ली पुलिस के सिपाही को अपने गिरोह का मास्टरमाइंड बताया। इसके बाद पुलिस ने तीन अगस्त को अटाली गांव निवासी दिल्ली पुलिस के सिपाही 34 वर्षीय हुक्मचंद और एक अन्य अटाली गांव निवासी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली पुलिस की पीसीआर में तैनात था मुख्य आरोपी जांच में सामने आया कि आरोपी हुक्मचंद दिल्ली पुलिस में पीसीआर पर तैनात था। आरोपी इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार है। आरोपी पर काफी कर्जा था, उसने अपने साथी अरविंद के साथ मिलकर एटीएम काटकर नगदी चोरी करने की योजना बनाई थी। इसके बाद दोनों ने बिहार निवासी विकास और राजू को अपने साथ शामिल कर लिया। विकास और राजू गैस वेल्डिंग का कार्य करते हैं। मच्छगर गांव में उनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान उनके बीच एटीएम काटकर नगदी चोरी करने की योजना बनाई गई। आरोपी सिपाही ने भूपानी मोड़ पर एटीएम की रेकी कर विकास और राजू को दी और एटीएम काटने के लिए गैस कटर आदि का सामान उपलब्ध करवाया। योजना के तहत आरोपी विकास और राजू ने तीन-चार जुलाई की रात को भूपानी मोड़ के पास गैस कटर की सहायता से एटीएम काटकर उसमें रखी नकदी चोरी कर ली थी। इस मामले का एक अन्य आरोपी राजू बाइक चोरी के मामले में बिहार जेल में बंद है, जिसको प्रोडक्शन वारंट पर लिया जाएगा।

जेसीबी चोक के सामने चोरी में तीन आरोपी दबोचे 26-27 जुलाई की रात जेसीबी चौक के सामने पानी की टंकी के पास एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे लगभग पांच लाख 71 हजार चोरी कर लिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने बिहार सिवान के सिसई उतर टोला कोठी निवासी विकास कुमार, विशाल कुमार और अभिषेक कुमार को दो अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि भूपानी क्षेत्र में एटीएम से चोरी की घटना के बाद सहआरोपी राजू बिहार में एक अन्य चोरी के मामले में जेल चला गया था। विकास ने आरोपी सिपाही हुक्मचंद से भी संपर्क तोड़ लिया था। उसको साथियों की जरूरत थी, जिसके चलते उसने अपने भाई विशाल और अभिषेक कुमार को बिहार से बुलाया और उनके साथ मिलकर 26-27 जुलाई की रात एटीएम काटकर करीब पांच लाख 71 हजार की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग एसीपी क्राइम अमन यादव ने पुलिस लाइन सेक्टर-30 स्थित अपने कार्यालय में प्रेसवाता के दौरान बताया कि अपराध शाखा सेक्टर-56 प्रभारी नरेश कुमार की टीम ने आरोपियों को अदालत में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया है। इस मामले में आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच का भी सहारा लिया गया था। दिल्ली पुलिस का सिपाही दक्षिणी-पश्चिमी इलाके में पीसीआर पर तैनात था। सिपाही ने ही आरोपियों को गैस कटर से एटीएम काटकर नगदी चोरी करने के लिए तैयार किया था। उन्हें एटीएम में नगदी होने का पता लगाने की तरकीब भी बताई थी। आरोपियों से चोरी की और भी वारदातों के बारे में पूछताछ करने और एटीएम से चोरी की गई नगदी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।