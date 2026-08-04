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छात्रों तक ऑनलाइन ड्रग्स पहुंचाने वाला एमबीए पास तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद में स्वाट टीम और विजयनगर पुलिस ने छात्रों को ऑनलाइन ड्रग्स पहुंचाने वाले अंतरराज्यीय तस्कर कौस्तुभ मिश्रा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 894 ग्राम गांजा, दो ग्राम कोकीन और 13 लाख रुपये की नगदी बरामद हुई है। गिरोह डिजिटल तरीके से नशीले पदार्थों की आपूर्ति कर रहा था।

छात्रों तक ऑनलाइन ड्रग्स पहुंचाने वाला एमबीए पास तस्कर गिरफ्तार

गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। स्वाट टीम अपराध शाखा और विजयनगर पुलिस ने छात्रों तक ऑनलाइन ड्रग्स पहुंचाने वाले अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। बीटेक और एमबीए पास आरोपी बिहार से आयातित गांजा और अन्य मादक पदार्थ लाकर दिल्ली-एनसीआर में आपूर्ति करता था। उसके कब्जे से 894 ग्राम विभिन्न किस्म का आयातित गांजा, दो ग्राम कोकीन, 13 लाख रुपये की नगदी बरामद हुई है। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा। इसी अभियान के तहत स्वाट टीम और विजयनगर पुलिस ने मंगलवार को संतोष मेडिकल कॉलेज की सर्विस रोड से थाना बुद्ध कॉलोनी जिला पटना, बिहार के नागेश्वर कॉलोनी ईस्ट बोरिंग रोड निवासी 34 वर्षीय कौस्तुभ मिश्रा उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से एनसीआर में सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क का अहम सदस्य है। पूछताछ में कौस्तुभ ने बताया कि उसने ग्रेटर नोएडा स्थित एक विश्वविद्यालय से बीटेक और एमबीए किया है। पढ़ाई के दौरान ही वह मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़ गया। उसने पुलिस को बताया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जिसमें कई सदस्य शामिल हैं। गिरोह बिहार से ओजी गांजा, मैंगो गांजा, शिलॉन्ग गांजा, एमडीएमए, चरस, स्मैक और कोकीन जैसे मादक पदार्थ लाकर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर में बेचता था。

डिलिवरी व्बॉय के जरिए भेजते थे

एडीसीपी क्राइम के मुताबिक गिरोह की कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल है। सदस्य पहले स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों के व्हॉट्सऐप ग्रुपों में जुड़ते थे और वहां नशीले पदार्थों का प्रचार करते थे। इसके बाद इच्छुक छात्रों से सीधे संपर्क कर ऑनलाइन ऑर्डर लेते थे। ग्राहक यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते थे और फिर पोर्टर के डिलिवरी व्बॉय के जरिए ड्रग्स उनके बताए पते पर पहुंचा दी जाती थी। इससे गिरोह बिना किसी सीधे संपर्क के बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहा था।

साथियों की जमानत के लिए लिए रकम जुटाई

कैस्तुभ ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसके गिरोह के कई सदस्य हाल ही में गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ अधिनियम के मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। साथियों की गिरफ्तारी के कारण कारोबार प्रभावित हो गया था और कई ग्राहकों के ऑर्डर लंबित थे। इन्हीं लंबित ऑर्डरों की आपूर्ति के लिए वह दोबारा बिहार से मादक पदार्थ लेकर गाजियाबाद आया था। बरामद 13 लाख रुपये हाल ही में बेचे गए मादक पदार्थों की कमाई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि इस रकम का कुछ हिस्सा जेल में बंद साथियों की जमानत के लिए खर्च किया जाना था।

ई-कॉमर्स पार्सल जैसी पैकिंग कर गुमराह करते थे

एडीसीपी क्राइम ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 29 ग्राम ओजी गांजा, 295 ग्राम मैंगो गांজা, 570 ग्राम शिलॉन्ग गांजा, दो ग्राम कोकीन, 13 लाख रुपये नगद तथा अमेजन की पॉलीथिन, स्टेपलर और पारदर्शी प्लास्टिक पैकिंग सामग्री बरामद की है। बरामद पैकिंग सामग्री से पुलिस का मानना है कि गिरोह ई-कॉमर्स पार्सल की तरह ड्रग्स की पैकिंग कर संदेह से बचने की कोशिश करता था। डीसीपी ने बताया कि कौस्तुभ मिश्रा पहले से ही गौतमबुद्ध नगर के नॉलेज पार्क थाने में दर्ज मादक पदार्थ अधिनियम के मुकदमे में वांछित चल रहा था। उसके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड और गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश की जा रही है। एडीसीपी का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी से स्कूलों-कॉलेजों में सक्रिय ऑनलाइन ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पूरे नेटवर्क की आर्थिक लेन-देन तथा डिजिटल गतिविधियों की भी जांच की जा रही है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सा आरोपी गिरफ्तार किया गया है?
34 वर्षीय कौस्तुभ मिश्रा उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार किया गया है।
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